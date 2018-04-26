Падение рейтинга Порошенко: есть ли шанс пройти во второй тур?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Юлия Тимошенко лидирует, а Петр Порошенко теряет популярность

За последний месяц сразу несколько социологических опросов показали существенное падение президентского рейтинга Петра Порошенко, лидерский статус Юлии Тимошенко и высокую поддержку сразу пятерых других потенциальных кандидатов.

В течение последних нескольких лет социологические опросы показывали, что в Украине было два ярко выраженных лидера президентского рейтинга: Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

При этом более поздние опросы 2017 года свидетельствовали, что Юлия Тимошенко укрепилась на первом месте, а Петр Порошенко занимал второе место.

Однако, сразу несколько исследований 2018 года, проведенных влиятельными украинскими социологическими компаниями, показали, что четко выраженных фаворитов практически не осталось.

Лидерство Юлии Тимошенко сохраняется. Однако, ее отрыв от целой группы политиков, среди которых и Петр Порошенко, составляет всего несколько процентов.

При этом, если в опрос включить музыканта Святослава Вакарчука и шоумена Владимира Зеленского, то они оказываются в группе лидеров.

Как указывают социологи, тренд существенного падения рейтинга президента Украины есть, можно говорить о лидерстве Юлии Тимошенко, однако, никаких прогнозов при незначительном разрыве между лидерами делать пока еще нельзя.

До президентских выборов 2019 года осталось всего 11 месяцев.

Группа лидеров

26 апреля масштабный опрос политических предпочтений украинцев обнародовала группа "Рейтинг".

Социологи опросили шесть тысяч респондентов, а погрешность исследования составляет 1,5%.

Среди всех опрошенных лидер симпатий - Юлия Тимошенко, за которую в качестве президента готовы проголосовать 8,8% граждан.

На втором месте Анатолий Гриценко - 6,6%.

Далее практически вплотную идет целая группа лиц, разница между которыми меньше статистической погрешности: Юрий Бойко и Святослав Вакарчук - по 6%, Владимир Зеленский - 5,8%, Петр Порошенко и Олег Ляшко - по 5,5%.

За этой группой условных лидеров идет Вадим Рабинович - 3,8%, а также Андрей Садовый - 1,9%.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Сразу два политика из команды президента Виктора Ющенко 2007 года - Святослав Вакарчук и Анатолий Гриценко, сейчас имеют высокие президентские рейтинги

Валентин Наливайченко, Олег Тягнибок и Арсений Яценюк имеют около 1%.

Показательно, что около 35% опрошенных еще не определились или не планируют идти на выборы, а еще 11% проголосовали бы за условного иного кандидата.

Партийные рейтинги практически полностью совпадают с рейтингами их лидеров.

В конце марта 2018 похожие данные опроса представил КМИС.

В их опросе не было популярных артистов Святослава Вакарчука и Владимира Зеленского.

Среди всех опрошенных Юлия Тимошенко набирала 9,8%, Олег Ляшко - 6,2%, Анатолий Гриценко - 5%, Петр Порошенко и Юрий Бойко - по 3,9%.

Вадим Рабинович набрал 3,8%, а Андрей Садовый - 2%.

Тогда социологи зафиксировали, что более 40% респондентов не определились со своим выбором.

Погрешность того исследования составляла 2,3%.

Рано давать прогнозы

"Это будут интересные выборы в истории Украины, у нас будут самые разнообразные кандидаты. Думаю, что на каком-то этапе борьба между лидерами будет по 1-2%. Однотурових выборов точно не будет", - оценил результаты опроса основатель группы "Рейтинг" Игорь Тищенко.

Он указывает, что в обществе накоплено большое недовольство и раздражение властью, а новые кандидаты имеют ресурс влиять на выборы.

Единственный четкий вывод, который можно делать уже сейчас: есть выраженный фаворит - Юлия Тимошенко.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Шоумен Владимир Зеленский имеет значительный президентский рейтинг и шансы провести в Верховную Раду партию "Слуга народа"

Это мнение разделяет и социолог Ирина Бекешкина.

"Если о первом месте Тимошенко еще можно говорить, то разница во второй группе фаворитов незначительна, и они практически на одном месте", - рассказала ВВС News Украина Бекешкина.

Она указывает, что, учитывая погрешность, разница между претендентами в несколько процентов фактически нивелируется. И, как настаивает Ирина Бекешкина, поскольку более трети избирателей еще не определились, ситуация может быть непредсказуемой.

"Из последних исследований можно сделать четкий вывод, что у Порошенко снизился рейтинг. И есть серьезная группа лидеров, которые могут претендовать на второй тур", - добавила эксперт.

Хотя, по ее мнению, нынешние рейтинги при определенных обстоятельствах дают большие шансы действующему президенту выйти во второй тур.

"Интересная ситуация складывается. Ведь всегда у нас было несколько выраженных лидеров, а сейчас этого нет. Может случиться что угодно", - резюмировала Ирина Бекешкина.

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