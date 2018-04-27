Референдумов не будет: КС признал неконституционным закон Януковича

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Конституционный суд признал неконституционным закон о всеукраинском референдуме, который был принят при президентстве Виктора Януковича.

О решении суда на своей странице в Facebook сообщил судья Конституционного суда Василий Лемак.

"Сегодня был очень тяжелый день - но, думаю, это один из тех дней, которые являются составной биографии. Конституционный Суд Украины принял решение, докладчиком по которому я был и в отношении которого глубоко убежден в его важности для Украины", - написал он в Facebook .

В разговоре с ВВС News Украина один из представителей Конституционного суда уточнил, что закон о всеукраинском референдуме признали неконституционным как из-за процедуры принятия, так и из-за содержания.

В КС пообещали, что уже вскоре полный текст решения суда станет доступным на их сайте.

Закон о всеукраинском референдуме приняли 6 ноября 2012 года.

Документ вызвал волну критики со стороны как тогдашней оппозиции, так и международного сообщества.

Отмененный КС закон предусматривал, что на всеукраинском референдуме можно было принимать новую редакцию Конституции, отменять законы и вносить поправки в Основной закон без участия Верховной Рады.

Его результаты должны были быть окончательными и не нуждались в дополнительном утверждении.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Одним из инициаторов закона называли бывшего министра юстиции Александра Лавриновича

Возможность внепарламентского одобрения Конституции раскритиковала Венецианская комиссия в отдельном решении.

Все это можно было делать в обход парламента. Эксперты также указывали, что на организацию и проведение референдума могла влиять президентская вертикаль власти, что вызвало опасения относительно усиления власти президента.

Даже научно-экспертное управление парламента тогда критиковало закон.

"В документе заложены предпосылки для применения так называемого "административного ресурса" и фальсификации результатов в процессе организации и проведения референдума", - говорилось в отчете.

В 2000 году президент Леонид Кучма проводил референдум по изменениям в Конституцию, результаты которого пытался ввести в обход парламента, однако тогда ему это не удалось.

В 2013 году коммунистическая партия и организация Виктора Медведчука "Украинский выбор" пытались инициировать референдум по вступлению Украины в Таможенный союз.

В 2017 году партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко пыталась провести всеукраинский референдум о запрете на продажу земли.

Однако на практике закон о референдуме так ни разу и не применили.

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