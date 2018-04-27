Исторический саммит: лидеры Корей заявили о ядерном разоружении

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Лидеры Северной и Южной Кореи на историческом саммите договорились работать над тем, чтобы убрать с полуострова ядерное оружие.

Это объявление сделали руководители КНДР Ким Чен Ын и Южной Кореи Мун Чжэ Ин после переговоров на границе.

Два руководителя также договорились ускорить преобразование послевоенного перемирия в полноценное мирное соглашение до конца этого года.

Это произошло через несколько месяцев после чрезвычайно воинственной риторики со стороны Северной Кореи.

Лидеры КНДР и Южной Кореи встретились впервые за более чем десять лет. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который перешел через военно-демаркационную линию и попал на территорию Южной Кореи в приграничном пункте Пханмунджом.

Ким Чен Ын назвал встречу с Мун Чжэ Ином началом новой истории.

Перед началом саммита лидеры двух Корей обменялись долгим (оно продолжалось почти 30 секунд) рукопожатием.

В этот момент оба лидера находились каждый на своей стороне границы, между ними состоялся короткий диалог, после которого Мун Чжэ Ин сделал по приглашению Ким Чен Ына шаг на северокорейский сторону границы.

Копірайт зображення AFP/KCNA VIA KNS Image caption В 2017 году КНДР провела несколько запусков баллистических ракет

После этого лидеры КНДР и Южной Кореи вернулись назад в Южную Корею и в сопровождении почетного караула поехали в Дом мира в демилитаризованной зоне, где проходит исторический саммит.

Также с Ким Чен Ыном в начале июня планирует встретиться американский президент Дональд Трамп.

Чего хочет Южная Корея?

Почти десять лет спустя, несмотря на непрерывные угрозы и провокации со стороны Севера, Сеул добился возобновления диалога.

Президент Мун, который имеет опыт участия в таких переговорах с тех пор, как он был советником президента Но Му Хена по вопросам безопасности, в прошлом году возглавил страну и планирует улучшить отношения с Севером.

"Безусловно, он хочет остаться в истории человеком, которому удалось восстановить мир между двумя странами", - отмечает профессор Американского института международных отношений Чжи Юн Ли.

По его словам, для завершения длительного конфликта на полуострове нужно мирное соглашение.

Министерство воссоединения, которое отвечает за отношения с Севером, называет основными целями переговоров ядерное разоружение и снижение уровня военного противостояния между странами, а уже потом - шаги по укреплению экономических отношений и социальных связей с КНДР.

Возможно, речь пойдет о возобновлении работы промышленного комплекса в Кэсоне.

Промышленная зона, где осуществлялись совместные проекты двух стран, была закрыта в 2016 году, после того как Сеул заявил, что власти Севера отбирают у сотрудников зарплату в иностранной валюте и направляют полученные средства на развитие ядерной программы.

Копірайт зображення AFP Image caption В марте Ким Чен Ын заявил, что будет добиваться ядерного разоружения

Президент Мун заявил, что готов открыть комплекс, где в лучшие годы на южнокорейских предприятиях работали до 55 тысяч северокорейских рабочих, если в вопросе о ядерном разоружении достигнут прогресса.

На саммите будут обсуждать и вопрос о воссоединении разведенных войной 60 тысяч родственников с Севера и Юга.

Последний раз переговоры об этом велись в 2015 году, незадолго до очередного обострения отношений.

На встрече также планируют поднять вопрос об освобождении иностранных граждан, содержащихся в КНДР.

Чего хочет Пхеньян?

Мотивы Севера не являются очевидными. Многие эксперты считают, что главная причина готовности Ким Чен Ына к переговорам - жесткие санкции, которые ранее ввели в отношении КНДР.

Экономические санкции со стороны США и ООН в прошлом году снова усилили из-за обострения военной ситуации на полуострове.

Профессор Джеймс Ким считает, что Пхеньян стремится к ослаблению санкций, поэтому и решился на переговоры.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сестра лидера КНДР также направится на саммит

При этом северокорейская пропаганда утверждает, что КНДР демонстрирует уверенность в собственных возможностях.

За несколько дней до исторической встречи на высшем уровне Пхеньян заявил о прекращении всех ядерных испытаний и запусков баллистических ракет.

Эти меры поддержал президент Мун и президент США Дональд Трамп.

Директор по вопросам международной безопасности в Институте Лоуи, доктор Юан Грэм, отмечает, что главная цель Ким Чен Ына - встреча с президентом Трампом. И переговоры с Муном - та цена, которую он готов за это заплатить.

Переговоры с Трампом усилят политические позиции Кима у него в стране.

Профессор Ли из Американского университета объясняет: Ким Чен Ын хочет, чтобы его воспринимали как равного американскому президенту игрока.

"Мы склоняемся к тому, что диктаторы могут позволить себе все, что угодно, но на самом деле Ким находится под постоянным политическим давлением. Он должен все время думать о своем положении и репутации в Северной Корее", - говорит профессор.

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