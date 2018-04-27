На севере Китая мужчина зарезал семерых школьников

Копірайт зображення Getty Images Image caption Нападавший на подростков задержан

На севере Китая мужчина с ножом напал на школьников средней школы, когда те возвращались домой. Убиты семеро подростков, 12 получили ранения.

Убиты пять девочек и двое мальчиков. Еще девять девочек и трое мальчиков были ранены.

О нападении сообщило управление пропаганды уезда Мичжи в провинции Шэньси.

Власти сообщают, что 28-летний нападавший с широко распространенной фамилией Чжао задержан, а раненым подросткам оказывается медицинская помощь.

В сообщениях не указывается возраст пострадавших подростков, но обычно в средних школах в Китае учатся дети от 12 до 15 лет.

В заявлении местных властей говорится, что нападение произошло у школы №3, примерно в 18:10 по местному времени (10:10 по Гринвичу).

Задержанный признался, что в прошлом он сам учился в этой школе, где над ним постоянно издевались, сообщают власти уезда. Он якобы ненавидел своих одноклассников и решил использовать, как сказано в заявлении, "кинжал" для нападения на школьников.

Газета "Жэньминь Жибао" опубликовала в своем англоязычном аккаунте в Twitter фотографии с места событий.

Нападения с применением холодного оружия - не редкость в Китае. В феврале мужчина зарезал женщину и ранил еще 12 человек в торговом центре в Пекине.

В январе 2017 года человек вооруженный кухонным ножом напал на детский сад в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. 11 детей были ранены.

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