Лондонский суд решил спор Коломойского и Нафтогаза

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Лондонский международный арбитражный суд вынес решение в споре по иску связываемых с Игорем Коломойским миноритарных акционеров "Укрнафты" против "Нафтогаза".

Как сообщила пресс-служба "Нафтогаза", суд решил, что спорные положения акционерного соглашения относительно избрания руководства "Укрнафты" не подлежат исполнению.

Статья 9 также предусматривает, что персональный состав правления "Укрнафты" должен утверждаться Наблюдательным советом "Укрнафты" по предложению председателя правления.

Это положение было внесено в соглашение 25 января 2010 года - как раз между первым и вторым туром президентских выборов в Украине.

До 2015 года большинство акций государственной нефтяной компании принадлежали государству 50% + 1 акция, однако структуры Игоря Коломойского с меньшим пакетом (около 42%) фактически руководили "Укрнафтой".

"Укрнафта" является крупнейшей нефтегазодобывающей компанией в Украине.

В марте 2015 года Верховная Рада внесла зменения в закон об акционерных обществах.

Копірайт зображення SERGII LESHCHENKO Image caption Так выглядел вход в компанию на пике противостояния за контроль над "Укрнафтой" между государством и частными акционерами

Депутаты снизили кворум, необходимый для проведения собрания акционеров с 60% до 50% + 1 акция, что позволило государству взять фактический контроль над компанией "Укрнафта".

Против такого решения резко выступил бизнесмен и на тот момент губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский.

Игорь Коломойский подтверждал, что контролировал "Укрнафту" через свои компании, которые являются миноритарными акционерами госпредприятия. Критики Игоря Коломойского сетовали, что государственная компания часто играла в пользу бизнеса экс-главы Днепропетровской области, однако сам он это отрицал.

После принятия изменений в закон об акционерных обществах государство попыталось сменить менеджмент "Укрнафты". Тогда вспыхнуло силовое противостояние за контроль над предприятием.

Копірайт зображення EPA Image caption Разговор президента Петра Порошенко и Игоря Коломойского, после которой последнего уволили

В помещении "Укрнафты" появились вооруженные лица, которые не позволяли представителям государства попасть внутрь. Игорь Коломойский также там находился.

Тогдашние события он назвал "плановыми работами против рейдеров".

Тогда ситуацию все-таки удалось решить без применения оружия и впоследствии "Укрнафту" возглавил иностранный руководитель Марк Роллинс.

Подобное силовое противостояние между государством и Коломойским произошло вокруг контроля над государственной компанией "Укртранснафта".

После нескольких дней противостояния Игорь Коломойский был освобожден от должности главы Днепропетровской области.

С тех пор Коломойский преимущественно живет за пределами Украины, а миноритарные акционеры решили судиться с государством в международных судах.