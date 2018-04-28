Безвизовые полмиллиона: ажиотаж среди путешественников спадает

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С начала действия безвизового режима между Украиной и ЕС почти полмиллиона украинцев воспользовались возможностью поехать в страны союза без получения визы, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В ведомстве констатировали постепенное снижение ажиотажа среди желающих воспользоваться безвизовым режимом с ЕС.

По информации пограничников, определенный ажиотаж среди желающих беспрепятственно путешествовать в ЕС наблюдался в первые месяцы действия безвиза - в среднем пограничники оформляли в 80 тыс. украинцев за месяц. В ноябре прошлого года этот показатель составлял 32,5 тысячи человек, а уже с начала апреля этого года - около 26 тыс. граждан Украины.

11 июня 2017 года граждане Украины с биометрическими паспортами получили право на безвизовые поездки в страны Европейского Союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, входящих в Шенгенскую зону, но которые не являются членами ЕС.

Для безвизовой поездки граждане Украины по требованию пограничников должны показать действующую медицинскую страховку, обратные билеты, подтверждение места проживания в ЕС и наличие определенной суммы средств.

Куда и как ездят

Всего с начала введения безвиза в страны Европейского союза последовало 17,6 миллиона граждан Украины. Из них - 4,2 миллиона человек по биометрическим паспортам, а 490 тыс. граждан Украины воспользовались преимуществами безвиза.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Безвизовые путешественники в основном пользуются услугами авиакомпаний

Показательно, что безвизовые путешественники преимущественно пользуются услугами авиакомпаний.

Чаще всего украинцы выбирают маршрут для путешествий через украинскую-польскую границу, меньше всего - через пункты пропуска, на границе со Словакией.