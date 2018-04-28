Половина картин во французском музее оказались подделкой

Копірайт зображення MUSÉE TERRUS Image caption Один из подлинников Этьена Террюса, выставленных в музее в Эльне

Половина картин в музее Этьена Террюса в Эльне на юге Франции оказались подделкой.

Экспертная комиссия установила, что 82 из почти 200 картин, выставленных в музее, являются подделкой.

Ущерб от приобретения поддельных картин оценивается в 160 тысяч евро.

Этьен Террюс считается одним из пионеров фовизма (fauve - "дикий") - направления во французской живописи конца XIX - начала XX веков, характеризующееся "дикой" выразительностью красок.

В подлинности полотен художника впервые засомневался историк и специалист по искусству Эрик Форкада, который участвовал в реставрационных работах в музее Террюса.

Городские власти Эльна покупали картины для музея в течение последних двадцати лет.

Копірайт зображення MUSÉE TERRUS Image caption Еще одна настоящая картина художника

Мэрия города подала иск о подделке предметов искусства, нарушении авторских прав и мошенничестве.

Мэр города Эльн Ив Барньоль заявил, что этот случай - настоящая катастрофа и надеется, что виновные будут найдены.

Местная полиция начала расследование масштабного трафика предметов искусства, который, как предполагают в правоохранительных органах, не ограничился только картинами Террюса.

Этьен Террюс родился в Эльне в 1857 году, где и написал большую часть своих работ, скончался в родном городе в 1922 году. Был близким другом художника Анри Маттиса.

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