Киевэнерго: возвращаем активы "максимально комфортно для киевлян"

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В "Киевэнерго" утверждают, что хотят вернуть столице тепловые активы без перебоев и "максимально комфортно для киевлян".

В заметке на корпоративной странице компании в Facebook речь идет о завершении первого этапа - передаче теплосетей, котельных и переводе персонала.

Для "корректного закрытия расчетов с клиентами за потребленное тепло и горячую воду" теплосети будут оставаться в управлении компании до 1 мая. После этого ими будет управлять новообразованное коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго".

"Киевэнерго" будет управлять ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательным заводом "Энергия" до 31 июля. Так произошло потому, что "Киевтеплоэнерго" пока не может получить от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), лицензии на оказание услуг, а также утвердить тарифы, поскольку именно сейчас происходит ротация членов комиссии.

"ПАО "Киевэнерго", осознавая сложность ситуации и значение столичных теплоэлектроцентралей в государственной энергосистеме, прилагает все усилия для обеспечения нормального функционирования этих объектов на переходном этапе", - говорится в сообщении.

Однако в компании также напоминают о "существенных финансовых расходах", например, связанных с тем, что с 1 июня цены на газ для населения могут быть "разморожены". В "Киевэнерго" надеются, что "власть найдет компромиссное решение в поиске источников компенсации убытков компании".

В то же время комментарии этого сообщения на сайте компании касаются в основном отсутствия горячей воды у жителей разных районов Киева, в некоторых - на протяжении месяца.

По итогам отопительного сезона "Киевэнерго" задолжала "Нафтогазу" около 5 млрд грн за газ. Впрочем, половина этой суммы - долги государства по выплате субсидий.

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