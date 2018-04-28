Правительство лишит субсидий владельцев больших квартир, новых авто и фиктивных безработных

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Правительство будет выдавать субсидии "живыми деньгами", однако гораздо более тщательно будет относиться к проверке доходов тех, кто на них претендует.

Такие изменения, по мнению чиновников, позволят сделать субсидии "более справедливыми и адресными".

"Те, кто действительно нуждается в помощи, будут получать ее и в дальнейшем. Однако люди, которые просто скрывают свое состояние, не смогут пользоваться программой и паразитировать за счет налогоплательщиков", - говорится в сообщении на сайте Кабинета министров.

Решение об изменениях в системе назначения субсидий правительство приняло на внеочередном заседании в пятницу, 27 апреля, и обнародовало поздно вечером.

"Предполагается, что уже в следующем отопительном сезоне субсидии будут выдаваться живыми деньгами, а это значит, что их получатели могут оставлять себе сэкономленные в результате экономного потребления средства", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в правительстве отмечают, что так называемая "монетизация субсидий" будет предусматривать, что проверку доходов тех, кто обращается за субсидиями, будут проводить жестче и тщательнее, чтобы субсидии на оплату коммунальных услуг получали действительно те, кто в них нуждается.

"Верификация субсидиантов, которую начало Министерство финансов, выявила ряд системных проблем с назначением субсидий", - отмечают в правительстве.

Именно эти проблемы и обусловили изменения в системе предоставления субсидий.

Отныне субсидии не смогут получать:

семьи, в собственности которых есть автомобиль, которому менее пяти лет, кроме мопеда и авто, предоставленного органом социальной защиты населения

лица, получающие доходы от сдачи в аренду квартиры (кроме того, теперь эти доходы необходимо будет также указывать в декларациях о доходах)

владельцы квартир, площадь которых превышает 120 кв. м, и домов - свыше 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей

лица, являющиеся фиктивно безработными - это и те, кто работают без оформления в Украине, или же те, кто работают за рубежом.

В правительстве также отмечают, что теперь тем, у кого действительно нет работы, придется обязательно стать на учет в центрах занятости.

"Лицам трудоспособного возраста, которые претендуют на субсидию, но не регистрируются в качестве безработных, так как работают без оформления в Украине или за рубежом, органы соцзащиты будут автоматически считать доход в размере 3 прожиточных минимумов - 5286 гривен", - говорится в сообщении.

Среди других нововведений - снижение так называемых "социальных норм", которые применяются при расчете субсидий.

Так, норма на газовое отопление будет уменьшена до 4,5 кубов на 1 кв. м. (сейчас - 5,5 кубов на один метр отапливаемой площади).

Для отопления электроприборами также будет применяться новый норматив - 30 кВт/ч (сейчас - 65 кВт/ч на один метр отапливаемой площади).

В то же время в правительстве заявляют об упрощении оформления субсидии для перемещенных лиц. Отныне они смогут оформить субсидию без договора аренды жилья - на основании заявления и декларации, где укажут состав домохозяйства.

"Заявление станет поводом для обследования материально-бытовых условий, а сам акт об обследовании - основанием для назначения субсидии", - сообщают в правительстве.

Перерасчет субсидий на следующий сезон начнется с 1 мая. Если в апреле субсидия предоставлялась с учетом доходов за первую половину 2017 года, то в мае 2018 - с учетом доходов за второе полугодие прошлого года.

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