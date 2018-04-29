Разоружение полуострова: Северная Корея закрывает ядерный полигон
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на саммите в пятницу пообещал руководителю Южной Кореи Мун Чжэ Ину закрыть ядерный полигон Пунгери в мае. На закрытие пригласят экспертов из США.
Представитель президента Южной Кореи заявил, что эксперты и журналисты из США и Южной Кореи смогут наблюдать за закрытием полигона Пунгери и убедиться в прозрачности процедуры. Он также добавил, что КНДР изменит часовой пояс - сейчас время в Пхеньяне на полчаса отстает от Сеула.
Неделю назад, 21 апреля перед переговорами с президентом Южной Кореи лидер КНДР заявил об остановке ракетных и ядерных испытаний и подготовке к закрытию полигона Пунгери на севере страны.
На этом полигоне с 2006 года провели шесть ядерных испытаний. Последнее - в 2017 году.
Американский президент в свою очередь сказал, что "очень важная встреча" с лидером КНДР состоится "в ближайшие три-четыре недели".
А недавно утвержденный в должности госсекретаря Майк Помпео в интервью телеканалу ABC рассказал, что Ким Чен Ын был готов представить программу денуклеаризации, когда Помпео совершил тайный визит в Пхеньян в начале апреля.
О чем договорились на саммите?
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин на встрече в пятницу подписали совместную декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Они также заявили о намерении двигаться к подписанию мирного соглашения.
Саммит прошел на границе двух государств со стороны Южной Кореи. Ким Чен Ын пешком пересек военно-демаркационную линию, после чего на лимузине отправился на переговоры.
После встречи Ким Чен Ын заявил, что они с президентом Муном договорились о тесной координации действий. "Возможно, будет отход назад, трудности и разочарования. Победа не бывает без страданий", - сказал он.
Декларация по результатам саммита, которую подписали лидеры двух Корей, содержит следующие пункты:
- Окончание враждебных действий
- Преобразование демилитаризованной зоны на 37-й параллели в "зону мира" и прекращение пропагандистского вещания
- Сокращение вооружений и ослабление напряженности в регионе
- Подготовка трехсторонних переговоров с участием США и Китая
- Воссоединение семей, разделенных из-за войны
- Соединение железной дороги и автомагистралей Юга и Севера в единую транспортную систему и их модернизация
- Совместное участие в спортивных соревнованиях, в том числе в Азиатских играх-2018
Последняя встреча лидеров КНДР и Южной Кореи состоялась в 2007 году.