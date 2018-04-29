Разоружение полуострова: Северная Корея закрывает ядерный полигон

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на саммите в пятницу пообещал руководителю Южной Кореи Мун Чжэ Ину закрыть ядерный полигон Пунгери в мае. На закрытие пригласят экспертов из США.

Представитель президента Южной Кореи заявил, что эксперты и журналисты из США и Южной Кореи смогут наблюдать за закрытием полигона Пунгери и убедиться в прозрачности процедуры. Он также добавил, что КНДР изменит часовой пояс - сейчас время в Пхеньяне на полчаса отстает от Сеула.

Неделю назад, 21 апреля перед переговорами с президентом Южной Кореи лидер КНДР заявил об остановке ракетных и ядерных испытаний и подготовке к закрытию полигона Пунгери на севере страны.

На этом полигоне с 2006 года провели шесть ядерных испытаний. Последнее - в 2017 году.

Американский президент в свою очередь сказал, что "очень важная встреча" с лидером КНДР состоится "в ближайшие три-четыре недели".

А недавно утвержденный в должности госсекретаря Майк Помпео в интервью телеканалу ABC рассказал, что Ким Чен Ын был готов представить программу денуклеаризации, когда Помпео совершил тайный визит в Пхеньян в начале апреля.

О чем договорились на саммите?

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Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин на встрече в пятницу подписали совместную декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Они также заявили о намерении двигаться к подписанию мирного соглашения.

Саммит прошел на границе двух государств со стороны Южной Кореи. Ким Чен Ын пешком пересек военно-демаркационную линию, после чего на лимузине отправился на переговоры.

После встречи Ким Чен Ын заявил, что они с президентом Муном договорились о тесной координации действий. "Возможно, будет отход назад, трудности и разочарования. Победа не бывает без страданий", - сказал он.

Декларация по результатам саммита, которую подписали лидеры двух Корей, содержит следующие пункты:

Окончание враждебных действий

Преобразование демилитаризованной зоны на 37-й параллели в "зону мира" и прекращение пропагандистского вещания

Сокращение вооружений и ослабление напряженности в регионе

Подготовка трехсторонних переговоров с участием США и Китая

Воссоединение семей, разделенных из-за войны

Соединение железной дороги и автомагистралей Юга и Севера в единую транспортную систему и их модернизация

Совместное участие в спортивных соревнованиях, в том числе в Азиатских играх-2018

Последняя встреча лидеров КНДР и Южной Кореи состоялась в 2007 году.

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