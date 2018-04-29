В Европе - сбои в работе Telegram
В странах Европы произошли сбои в мессенджере Telegram, сообщил его основатель Павел Дуров.
"Массовый перегрев одной из групп серверов Telegram может привести к некоторым проблемам с подключением европейских пользователей в течение ближайших двух часов. Простите за неудобства - проблема решается", - написал в своем Twitter основатель Telegram.
- В нескольких регионах мира перестал работать мессенджер Telegram
- В России заблокировали мессенджер Telegram
В конце марта из-за отключения энергоснабжения серверов этот мессенджер перестал работать в нескольких регионах мира.
22 марта Telegram сообщил, что его аудитория достигла 200 млн активных пользователей в месяц.