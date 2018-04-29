Лондон заполонили гусеницы, которые вызывают астму и тошноту

Копірайт зображення PA

Жителей британской столицы предупреждают об опасности ядовитых гусениц, контакт с которыми может вызвать астму, рвоту и сыпь на коже.

Личинки дубового походного шелкопряда этой весной развелись в огромном количестве на юго-востоке Англии, в Лондоне и его окрестностях. В их волосках есть токсин, который вызывает у человека воспаление на коже, а также слизистых оболочках глаз и горла, сообщила британская комиссия по разведению лесов.

Гусеницы такого вида большой моли иногда перемещаются вместе - за это получили название "походные". Они лохматые: у каждой из них около 62 тыс. волосков, которыми они могут обрастать.

Токсин, содержащийся в таком волоске, после его выпадения сохраняет активность до пяти лет. Рассмотреть его практически невозможно, поэтому человек, который стал жертвой этого аллергена, может и не понять, что именно стало причиной приступа.

Тем, кто увидит таких гусениц в лесу, рекомендуют их ни в коем случае не касаться и не позволять домашним животным с ними контактировать.

Популяция дубового шелкопряда поселилась на западе Лондона в 2006 году, однако раз в несколько лет они начинают размножаться более активно, чем обычно, и значительно расширяют географию своего присутствия.

Небольшим утешением для жителей Лондона может стать тот факт, что эти ядовитые гусеницы могут жить только на ветвях дуба или под деревьями, но не на заборах, стенах или зданиях.

Лесники обрабатывают дубы в период с апреля до начала июня, но после этого гусеницы вырастают до таких размеров, что препараты на них не действуют. Затем гусеницы превращаются в куколки, и тогда попытки бороться с ними становятся безрезультатными.

Бабочка вылупляется из куколки этого шелкопряда уже в августе и живет всего два-три дня.

Считают, что этот вид моли, характерный для континентальной Европы, завезли на Британские острова вместе с саженцами деревьев, которые привозили для украшения ландшафта.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram