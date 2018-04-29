В Австралии эвакуировали университет из-за гнилого фрукта

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Более 500 студентов и учителей эвакуировали из университета в австралийском Мельбурне из-за запаха, который приняли за газ.

Однако впоследствии выяснилось, что "газ", который студенты почувствовали в библиотеке Мельбурнского Королевского технологического университета - это запах гнилого дуриана, который завалялся в шкафу.

Пожарные сообщили, что запах распространился через систему кондиционирования воздуха в здании учебного заведения.

После того, как студенты и сотрудники университета сообщили о запахе "газа", местная полиция всех эвакуировала.

Пожарные предположили, что в здании хранятся потенциально опасные химикаты, которые могли стать источником запаха.

Но после тщательных поисков они обнаружили, что это не химический газ, а запах испорченного фрукта.

Что такое дуриан?

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Дуриан - это тропический фрукт размером с кокосовый орех. Он известен своим сильным и едким запахом.

Внешне плод зеленый с колючками, но внутри мягкий.

Этот фрукт родом из Юго-Восточной Азии и, как правило, из-за специфического запаха его запрещено есть на многих открытых площадках, заносить в гостиницы, а также в общественный транспорт в регионе.

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