В Австралии эвакуировали университет из-за гнилого фрукта
Более 500 студентов и учителей эвакуировали из университета в австралийском Мельбурне из-за запаха, который приняли за газ.
Однако впоследствии выяснилось, что "газ", который студенты почувствовали в библиотеке Мельбурнского Королевского технологического университета - это запах гнилого дуриана, который завалялся в шкафу.
Пожарные сообщили, что запах распространился через систему кондиционирования воздуха в здании учебного заведения.
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После того, как студенты и сотрудники университета сообщили о запахе "газа", местная полиция всех эвакуировала.
Пожарные предположили, что в здании хранятся потенциально опасные химикаты, которые могли стать источником запаха.
Но после тщательных поисков они обнаружили, что это не химический газ, а запах испорченного фрукта.
Что такое дуриан?
Дуриан - это тропический фрукт размером с кокосовый орех. Он известен своим сильным и едким запахом.
Внешне плод зеленый с колючками, но внутри мягкий.
Этот фрукт родом из Юго-Восточной Азии и, как правило, из-за специфического запаха его запрещено есть на многих открытых площадках, заносить в гостиницы, а также в общественный транспорт в регионе.