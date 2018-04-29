Украинские туристы более суток не могут вылететь из Египта

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Часть украинцев, которые более суток не могли вылететь из Египта, уже прилетели домой, но остальные до сих пор находятся в Шарм-эль-Шейхе. Об этом заявил руководитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.

27 апреля из аэропорта Шарм-эль-Шейха задержали вылет во Львов чартерного самолета авиакомпании Yan Air с 218 украинскими туристами, сообщило в Facebook посольство Украины в Египте.

Часть туристов должна была попасть во Львов, другая - в Киев.

Между тем, в аэропорту Борисполь около 300 туристов не могли вылететь в Египет самолетом авиакомпании Egypt Air, сообщил "5 канал". Сутки они находились в аэропорту, а затем их расселили в отеле.

"Все пассажиры были перевезены в гостиницу Xperience Parkland, где разместились на ночь и были обеспечены водой и продовольствием. По информации туроператора, возврат пассажиров на родину запланирован двумя самолетами: первый 28.04.2018 в 21:00 и второй 29.04.2018 в 02:30" , - сообщили в посольстве.

Ранее министерство иностранных дел не рекомендовало гражданам Украины посещать Египет из-за продления режима чрезвычайной ситуации в стране.

В ведомстве напомнили, что военные силы и МВД Египта проводят антитеррористичну операцию "Синай-2018" в северной и центральной частях Синайского полуострова, дельте Нила и в Западной пустыне Египта.

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