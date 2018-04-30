Глава МВД Британии подала в отставку из-за скандала с мигрантами

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мэй сказала, что ей очень жаль, что Эмбэр Радд покидает пост главы МВД, и что она "должна гордиться своими достижениями".

Министр внутренних дел Британии Эмбер Радд ушла в отставку на фоне заявлений о том, что она ввела в заблуждение парламент, поскольку знала о наличии в правительстве показателей по нормам депортации нелегальных мигрантов.

Как сообщили на Даунинг-стрит, премьер-министр Британии Тереза Мэй приняла отставку Радд.

На экс-главу МВД оказывалось давление в связи со скандалом вокруг иммигрантов так называемого поколения Уиндраш, проживших в Британии более полувека. Это иммигранты из Карибского бассейна, первый корабль с которыми, называвшийся "Эмпайр Уиндраш", прибыл в Лондон 22 июня 1948 года. Их пригласили в Британию, чтобы восполнить нехватку рабочей силы в стране.

Скандал возник после того, как стало известно, что некоторых переселенцев из стран-членов Британского Содружества, приехавших в Соединенное Королевство в период с конца 1940-х до 1970-х годов, а также их родственников объявили нелегальными иммигрантами.

Министра критиковали за то, что подконтрольное ей ведомство установило целевые показатели на депортацию иммигрантов поколения Уиндраш, и что Радд было об этом известно.

Ожидалось, что в понедельник Эмбер Радд сделает заявление в Палате общин.

Теневой министр внутренних дел Дайан Эбботт, которая несколько раз призывала Радд к отставке, заявила, что министр "поступила правильно".

В воскресение газета Guardian опубликовала копию письма Эмбер Радд Терезе Мэй от прошлого года, в котором министр внутренних дел ставит "амбициозную, но достижимую" цель депортировать в ближайшие несколько лет еще 10% нелегальных мигрантов.

В воскресение вечером Радд позвонила премьер-министру и сообщила о своем решении покинуть пост - в связи с усилением давления со стороны оппозиции, требовавшей ее отставки.

В прошении об отставке говорится, что министр берет на себя всю ответственность за то, что ей не было известно об информации о целевых показателях, предоставленной ее ведомству.

"Премьер-министр сегодня вечером приняла отставку министра внутренних дел", - заявил пресс-секретарь правительства.

Мэй сказала, что ей очень жаль, что Эмбэр Радд покидает пост министра внутренних дел, и что она "должна гордиться своими достижениями".

Имя преемника Радд во главе МВД, как ожидается, станет известно в понедельник утром.

По словам политического редактора ВВС Лоры Кюнсберг, министр подала в отставку из-за того, что она "хоть и не преднамеренно, но все же, похоже, ввела в заблуждение парламент", и "нельзя гарантировать, что ничто не сможет скомпрометировать ее в дальнейшем".

В то же время, по словам депутата от лейбористов Дэвида Лэмми, "Эмбер Радд ушла из-за того, что была не в курсе происходящего в ее собственном ведомстве" и утратила доверие своих подчиненных.

"Подобная политика должна быть пересмотрена", - заявил депутат, добавив, что министерство внутренних дел обязано предоставить поколению Уиндраш гражданство.

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