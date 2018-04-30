Взрывы в Кабуле: среди погибших - главный фотограф AFP и журналисты
По меньшей мере 21 человек погиб в результате двух взрывов в столице Афганистана Кабуле. Среди погибших - ведущий фотограф агентства AFP и несколько других журналистов, которые работали на месте происшествия.
Первый взрыв утром в понедельник в кабульском районе Шашдарак совершил нападавший на мотоцикле.
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Через 15 минут, когда на месте трагедии собрались прохожие и журналисты, произошел второй взрыв.
В AFP уже заявили, что был убит их главный фотограф в Кабуле Шах Марай.
В Twitter информационное агентство сообщило, что второй взрыв умышленно был нацелен на группу журналистов.
"Этот взрыватель выдавал себя за журналиста и взорвал себя в толпе", - заявили в полиции.
В районе Шашдарак расположено министерство обороны, разведка и представительство НАТО.
Как сообщается, в результате двух взрывов пострадали десятки людей.