Взрывы в Кабуле: среди погибших - главный фотограф AFP и журналисты

Копірайт зображення Reuters Image caption Второй взрыв произошел на том же месте, что и первый

По меньшей мере 21 человек погиб в результате двух взрывов в столице Афганистана Кабуле. Среди погибших - ведущий фотограф агентства AFP и несколько других журналистов, которые работали на месте происшествия.

Первый взрыв утром в понедельник в кабульском районе Шашдарак совершил нападавший на мотоцикле.

Через 15 минут, когда на месте трагедии собрались прохожие и журналисты, произошел второй взрыв.

В AFP уже заявили, что был убит их главный фотограф в Кабуле Шах Марай.

Skip Twitter post by @AFP #UPDATE Agence France-Presse's chief photographer in Kabul, Shah Marai, has been killed.

He died in a blast that was targeting a group of journalists who had rushed to the scene of a suicide attack in the Afghan capital pic.twitter.com/rOa4rg24x9 — AFP news agency (@AFP) 30 апреля 2018 г.

В Twitter информационное агентство сообщило, что второй взрыв умышленно был нацелен на группу журналистов.

"Этот взрыватель выдавал себя за журналиста и взорвал себя в толпе", - заявили в полиции.

Копірайт зображення Shah Marai / AFP Image caption Самый известный снимок Шаха Марая: девочка, которая ищет отца после взрыва в кабульской мечети в прошлом году

В районе Шашдарак расположено министерство обороны, разведка и представительство НАТО.

Как сообщается, в результате двух взрывов пострадали десятки людей.

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