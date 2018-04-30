После двух суток ожидания украинцы возвращаются из Египта

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Украинские туристы, которые на несколько дней застряли в аэропорту в Египте, возвращаются домой.

Об этом в Twitter сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Украинцы, задержавшиеся в Шарм-эль-Шейхе, возвращаются на Родину. Ситуация на контроле МИД", - говорится в сообщении.

Накануне Кирилич сообщал, что часть украинцев, которые более суток не могли вылететь из Египта, уже прилетели домой, но остальные остались ждать в Шарм-эль-Шейхе.

Вечером воскресенья пресс-секретарь президента Святослав Цеголко написал в Facebook, что Петр Порошенко поручил лично министру иностранных дел Павлу Климкину позаботиться об украинцах в Египте.

Сам министр в это время находился в Египте с зарубежным визитом.

27 апреля из аэропорта Шарм-эль-Шейха задержали вылет во Львов чартерного самолета авиакомпании Yan Air с 218 украинскими туристами, сообщало в Facebook посольство Украины.

Часть туристов должна была попасть во Львов, другая - в Киев.

Ранее министерство иностранных дел не рекомендовало гражданам Украины посещать Египет из-за продления режима чрезвычайной ситуации в стране.

В ведомстве напомнили, что военные силы и МВД Египта проводят антитеррористическую операцию "Синай-2018" в северной и центральной частях Синайского полуострова, дельте Нила и в Западной пустыне Египта.

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