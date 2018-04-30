После двух суток ожидания украинцы возвращаются из Египта
Украинские туристы, которые на несколько дней застряли в аэропорту в Египте, возвращаются домой.
Об этом в Twitter сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"Украинцы, задержавшиеся в Шарм-эль-Шейхе, возвращаются на Родину. Ситуация на контроле МИД", - говорится в сообщении.
Накануне Кирилич сообщал, что часть украинцев, которые более суток не могли вылететь из Египта, уже прилетели домой, но остальные остались ждать в Шарм-эль-Шейхе.
Вечером воскресенья пресс-секретарь президента Святослав Цеголко написал в Facebook, что Петр Порошенко поручил лично министру иностранных дел Павлу Климкину позаботиться об украинцах в Египте.
Сам министр в это время находился в Египте с зарубежным визитом.
27 апреля из аэропорта Шарм-эль-Шейха задержали вылет во Львов чартерного самолета авиакомпании Yan Air с 218 украинскими туристами, сообщало в Facebook посольство Украины.
Часть туристов должна была попасть во Львов, другая - в Киев.
Ранее министерство иностранных дел не рекомендовало гражданам Украины посещать Египет из-за продления режима чрезвычайной ситуации в стране.
В ведомстве напомнили, что военные силы и МВД Египта проводят антитеррористическую операцию "Синай-2018" в северной и центральной частях Синайского полуострова, дельте Нила и в Западной пустыне Египта.