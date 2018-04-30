С лужайки у Белого дома исчезло "дерево Макрона"

Копірайт зображення Reuters Image caption На месте дерева остался лишь желтый клочок травы

С лужайки у Белого дома исчезло дерево, которое Дональду Трампу подарил президент Франции Эммануэль Макрон.

Президенты высадили саженец, взятый с места одной из битв Первой мировой войны во Франции на прошлой неделе.

Тогда Макрон заявил, что дерево будет напоминать о "связях, которые нас скрепили".

Но фотограф Reuters в субботу снял на месте дерева лишь желтый клочок травы.

Skip Twitter post by @EmmanuelMacron 100 years ago, American soldiers fought in France, in Belleau to defend our freedom. This oak tree (my gift to @realDonaldTrump) will be a reminder at the White House of these ties that bind us. pic.twitter.com/AUdVncaKRN — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 апреля 2018 г.

Европейский скальный дуб привезли с места битвы под Белло Вуд, которая проходила летом 1918 года.

В ней погибли почти 2 тыс. солдат США.

Прошло всего 4 дня с момента высадки, а саженец уже исчез.

Копірайт зображення Reuters

При отсутствии официального объяснения о причинах исчезновения в СМИ появились различные слухи.

Французское радио Franceinfo процитировало одного из экспертов сайта садоводства gerbaud.com, который объяснял, что этот тип дуба лучше высаживать осенью, чтобы корни за зиму могли глубже закрепиться и подготовиться к жаркому лету следующего года.

"Дерево может вернуться в октябре", - сообщили в эфире Franceinfo.

И уже после этого посол Франции в США Жерар Аро написал в Twitter, что саженец поместили в карантин.

Skip Twitter post by @GerardAraud It is in quarantine which is mandatory for any living organism imported to the US. It will be replanted afterwards. https://t.co/XyJRKTgPWW — Gérard Araud (@GerardAraud) 29 апреля 2018 г.

На сайте таможенной и пограничной службы США содержится информация, что все иностранные растения, привезенные для выращивания, должны получить фитосанитарный сертификат перед завозом.

Подарок президента Макрона быстро стал интернет-сенсацией, а фото с двумя президентами с лопатами стало интернет-мемом.

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