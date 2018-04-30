С лужайки у Белого дома исчезло "дерево Макрона"
С лужайки у Белого дома исчезло дерево, которое Дональду Трампу подарил президент Франции Эммануэль Макрон.
Президенты высадили саженец, взятый с места одной из битв Первой мировой войны во Франции на прошлой неделе.
Тогда Макрон заявил, что дерево будет напоминать о "связях, которые нас скрепили".
Но фотограф Reuters в субботу снял на месте дерева лишь желтый клочок травы.
Европейский скальный дуб привезли с места битвы под Белло Вуд, которая проходила летом 1918 года.
В ней погибли почти 2 тыс. солдат США.
Прошло всего 4 дня с момента высадки, а саженец уже исчез.
При отсутствии официального объяснения о причинах исчезновения в СМИ появились различные слухи.
Французское радио Franceinfo процитировало одного из экспертов сайта садоводства gerbaud.com, который объяснял, что этот тип дуба лучше высаживать осенью, чтобы корни за зиму могли глубже закрепиться и подготовиться к жаркому лету следующего года.
"Дерево может вернуться в октябре", - сообщили в эфире Franceinfo.
И уже после этого посол Франции в США Жерар Аро написал в Twitter, что саженец поместили в карантин.
На сайте таможенной и пограничной службы США содержится информация, что все иностранные растения, привезенные для выращивания, должны получить фитосанитарный сертификат перед завозом.
Подарок президента Макрона быстро стал интернет-сенсацией, а фото с двумя президентами с лопатами стало интернет-мемом.