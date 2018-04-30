В Британии назначен новый руководитель МВД

Новым министром внутренних дел Великобритании станет Саджид Джавид. Он заменит на посту Эмбер Радд, которая накануне подала в отставку.

Саджид Джавид - британский политик-консерватор пакистанского происхождения, бывший инвестиционный банкир.

В 2014 году Джавид занимал должность государственного министра по вопросам равенства. С 2014 по 2015 был министром культуры, СМИ и спорта, также в 2015 году в правительстве Дэвида Кэмерона был министром по делам бизнеса

Джавид - сын пакистанского водителя автобуса, чья семья приехала в Британию в 1960-х годах.

Накануне премьер-министр страны Тереза Мэй приняла отставку с должности министра внутренних дел Эмбер Радд.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Тереза Мэй заявила, что ей очень жаль, что Эмбер Радд покидает пост министра

На экс-главу МВД оказывалось давление в связи со скандалом вокруг иммигрантов так называемого поколения Уиндраш, проживших в Британии более полувека. Это иммигранты из Карибского бассейна, первый корабль с которыми, называвшийся "Эмпайр Уиндраш", прибыл в Лондон 22 июня 1948 года. Их пригласили в Британию, чтобы восполнить нехватку рабочей силы в стране.

Скандал возник после того, как стало известно, что некоторых переселенцев из стран-членов Британского Содружества, приехавших в Соединенное Королевство в период с конца 1940-х до 1970-х годов, а также их родственников объявили нелегальными иммигрантами.

Министра критиковали за то, что подконтрольное ей ведомство установило целевые показатели на депортацию иммигрантов поколения Уиндраш, и что Радд было об этом известно.

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