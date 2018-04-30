Копірайт зображення president.gov.ua

Президент подписал указ о завершении АТО на востоке Украины и начале операции Объединенных сил с 14:00 30 апреля.

Соответствующие документы, которыми вводится в действие решение СНБО об изменении формата АТО, глава государства подписал в прямом телевизионном эфире во время совещания с военным руководством.

"С сегодняшнего дня, 30 апреля 2018, широкомасштабная АТО на территории Донецкой и Луганской областей завершается. Мы сейчас начинаем военную операцию под руководством ВСУ для обеспечения защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости нашего государства", - сказал Порошенко.

"АТО закончена", - заявил президент.

18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса.

Нововведением законопроекта стало фактическое переформатирование АТО в "меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ".

Главная идея изменений - передать формальное командование операцией силовиков на Донбассе от СБУ, которая формально руководила АТО, Вооруженным силам.

Для этой операции на Донбассе весь личный состав, оружие и все возможные силовые подразделения подчиняют Объединенному оперативному штабу ВСУ.

16 марта президент Порошенко назначил руководителем новой операции Сергея Наева.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram