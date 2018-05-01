Трамп отложил введение пошлин на сталь для ЕС

Копірайт зображення Getty Images Image caption Канада и ЕС экспортируют больше всего стали в США

Президент США Дональд Трамп продлил переговоры по импортным пошлинам для Канады, США и ЕС на 30 дней.

Администрация президента также заявила, что в целом достигла соглашения по таможенным пошлинам с Аргентиной, Бразилией и Австралией.

В марте Трамп заявил о введении 25% пошлины на импорт стали и 10% пошлины на ввоз алюминия.

Некоторые страны временно исключили из перечня стран, в отношении которых вводятся пошлины, в том числе Канаду, ЕС и Мексику.

В ЕС уже говорят, что такая ситуация "сохраняет рыночную неопределенность", которая уже помешала бизнесу.

В заявлении ЕС говорилось, что союз готов к дискуссиям, однако "как стратегический партнер и друг США не будет проводить переговоры под угрозами".

Канада и ЕС ранее уже заявляли, что планируют принять собственные контрмеры в отношении новых таможенных тарифов.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Экспорт стали в США из Украины составляет лишь 1% от всего объема

Трамп объяснял в Twitter свое решение тем, что США "были опустошены несправедливой торговлей и плохой политикой".

Однако критики утверждают, что новые тарифы не смогут защитить американские рабочие места и повысят цены для потребителей.

Как пострадает металлургия Украины?

Украинская продукция также попала под новые пошлины от Дональда Трампа.

По данным Государственной фискальной службы Украины, в целом экспорт черных металлов из Украины в 2017 году принес 8,66 млрд долларов, метизделий - 897 млн ​​долларов.

Это более 20% поступлений от украинского экспорта.

Министерство экономического развития и торговли сообщило, что в США в прошлом году украинские металлурги экспортировали плоского и сортового проката, труб, полуфабрикатов из стали на 175,6 млн долларов. Именно эти товары и подпадают под действие новых пошлин.

Это - небольшой объем для украинской металлургии, едва более 1% от общего.

Однако потеря американского рынка приведет к глобальному росту конкуренции на других рынках.

Главная опасность для Украины заключается в том, что из-за увеличения конкуренции она может потерять позиции на рынках ЕС и Турции, куда поставляет почти половину металлургической продукции.