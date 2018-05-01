Исследователи определили идеальный возраст для изучения английского
У человека существуют критические возрастные границы для свободного овладения иностранным языком, установили ученые.
Если вы хотите выучить на уровне с родным языком, к примеру, английскую грамматику - лучше начать изучение в возрасте 10 лет, говорят исследователи.
Люди остаются очень восприимчивыми к изучению иностранного языка до 17-18 лет, после чего этот показатель снижается.
Исследование, опубликованное в журнале Cognition, основано на тесте по грамматике около 670 тыс. людей разного возраста и национальностей.
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Тест разместили в Facebook, чтобы привлечь достаточную аудиторию.
Участники отвечали на вопрос, написаны ли определенные предложения на английском грамматически правильно. Например: "Yesterday John wanted to won the race".
Также пользователи указывали свой возраст и то, как долго они учили английский язык и в каких условиях, в частности жили ли в англоязычных странах.
Около 246 тыс. человек, прошедших тест, в детстве говорили только на английском, а остальные были двуязычными.
Самыми распространенными родными языками (кроме английского) были финский, турецкий, немецкий, русский и венгерский.
Большинство людей, которые прошли текст, были старше 20-30 лет.
Когда исследователи проанализировали данные с помощью компьютерной модели, то увидели, что лучшая способность изучать грамматику была в детстве, сохранялась в подростковом возрасте, и снижалась во взрослом возрасте.
Детская игра
Изучение языка считается самым легким в детстве и становится все сложнее с возрастом.
Однако позднее изучение также может дать хороший результат, вплоть до свободного владения языком, говорят исследователи.
Непонятно, что приводит к падению оптимальной способности после 18 лет. Исследователи предполагают, это может происходить из-за того, что мозг становится менее восприимчивым к изменениям и адаптации во взрослом возрасте.
Соавтор исследования Джош Тененбаум, профессор в области изучения мозга Массачусетского технологического института, допустил, что все связано с биологическими изменениями. Хотя не исключил, что причины могут быть социальными или культурными.
"Во многих обществах после 17-18 лет люди покидают родительский дом, возможно, работают полный рабочий день, либо начинают изучать определенную специальность в университете. Это все может повлиять на вашу способность изучать любой язык", - говорит он.
Это не значит, что изучать другой язык во взрослом возрасте бесполезно.
Изучение другого языка считается полезным для мозга и даже может задержать развитие деменции.
В частности, профессор Мэрилин Вихман считает сомнительным утверждение, что нельзя выучить язык на уровне с родным, если не начать в детстве.
"Такие случаи нетипичны, однако встречаются и задокументированы", - считает профессор.
Она утверждает, что люди старше 20 лет могут начать изучать язык и знать его практически идеально.
Доктор Даниела Тренкич из университета Йорка отметила, что исследование концентрировалось на одном аспекте языка - грамматике.
"Вы можете быть идеальным собеседником, даже если ваше произношение хуже родного или не все предложения грамматически правильны", - считает ученый.