Исследователи определили идеальный возраст для изучения английского

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У человека существуют критические возрастные границы для свободного овладения иностранным языком, установили ученые.

Если вы хотите выучить на уровне с родным языком, к примеру, английскую грамматику - лучше начать изучение в возрасте 10 лет, говорят исследователи.

Люди остаются очень восприимчивыми к изучению иностранного языка до 17-18 лет, после чего этот показатель снижается.

Исследование, опубликованное в журнале Cognition, основано на тесте по грамматике около 670 тыс. людей разного возраста и национальностей.

Тест разместили в Facebook, чтобы привлечь достаточную аудиторию.

Участники отвечали на вопрос, написаны ли определенные предложения на английском грамматически правильно. Например: "Yesterday John wanted to won the race".

Также пользователи указывали свой возраст и то, как долго они учили английский язык и в каких условиях, в частности жили ли в англоязычных странах.

Около 246 тыс. человек, прошедших тест, в детстве говорили только на английском, а остальные были двуязычными.

Самыми распространенными родными языками (кроме английского) были финский, турецкий, немецкий, русский и венгерский.

Большинство людей, которые прошли текст, были старше 20-30 лет.

Когда исследователи проанализировали данные с помощью компьютерной модели, то увидели, что лучшая способность изучать грамматику была в детстве, сохранялась в подростковом возрасте, и снижалась во взрослом возрасте.

Детская игра

Изучение языка считается самым легким в детстве и становится все сложнее с возрастом.

Однако позднее изучение также может дать хороший результат, вплоть до свободного владения языком, говорят исследователи.

Непонятно, что приводит к падению оптимальной способности после 18 лет. Исследователи предполагают, это может происходить из-за того, что мозг становится менее восприимчивым к изменениям и адаптации во взрослом возрасте.

Соавтор исследования Джош Тененбаум, профессор в области изучения мозга Массачусетского технологического института, допустил, что все связано с биологическими изменениями. Хотя не исключил, что причины могут быть социальными или культурными.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лучше всего начинать изучать язык до 18 лет

"Во многих обществах после 17-18 лет люди покидают родительский дом, возможно, работают полный рабочий день, либо начинают изучать определенную специальность в университете. Это все может повлиять на вашу способность изучать любой язык", - говорит он.

Это не значит, что изучать другой язык во взрослом возрасте бесполезно.

Изучение другого языка считается полезным для мозга и даже может задержать развитие деменции.

В частности, профессор Мэрилин Вихман считает сомнительным утверждение, что нельзя выучить язык на уровне с родным, если не начать в детстве.

"Такие случаи нетипичны, однако встречаются и задокументированы", - считает профессор.

Она утверждает, что люди старше 20 лет могут начать изучать язык и знать его практически идеально.

Доктор Даниела Тренкич из университета Йорка отметила, что исследование концентрировалось на одном аспекте языка - грамматике.

"Вы можете быть идеальным собеседником, даже если ваше произношение хуже родного или не все предложения грамматически правильны", - считает ученый.

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