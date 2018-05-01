Из-за непогоды в Альпах погибли 10 человек

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Из-за плохой погоды в Альпах в воскресенье, 29 апреля, погибли семь лыжников, два альпиниста и гид.

Среди жертв - пять лыжников из Франции, Италии и Германии - они были в составе группы из 14 человек, которая не смогла добраться до горной хижины.

Владелец базы, куда должна была вернуться группа, сообщил спасателям об отсутствии лыжников. На их поиски в понедельник отправили семь вертолетов.

Полиция сообщила, что один из туристов умер в результате падения, трое - от переохлаждения, еще один скончался в больнице. Состояние четырех лыжников из этой группы остается сложным.

Полиция подтвердила, что еще двое французских лыжников погибли во время других инцидентов во французских Альпах.

Правоохранители утверждают, что погибшим от 21 до 22 лет, сообщает агентство AFP.

Кроме того, в Бернском кантоне швейцарских Альп нашли двух погибших альпинистов. Считается, что они - граждане Швейцарии.

Итальянские СМИ также сообщили о смерти гида Марио Кастильони, который проводил организованную экскурсию.

Также до сих пор ищут российского альпиниста, который, вероятно, погиб в Пеннинских Альпах.

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