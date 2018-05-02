Командующий операцией на Донбассе: безнаказанных обстрелов украинских позиций не будет
Командующий операции Объединенных сил на Донбассе (ООС) Сергей Наев заявил в Краматорске, что главной задачей переформатированной из АТО операции является "не раздувание конфликта в регионе, а ускорение его завершения".
"Мы не прогнозируем обострения боевых действий в связи с началом новой операции", - заявил Наев.
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По его словам, главной отличительной чертой ООС от антитеррористической операции будет полное подчинение всех силовиков в зоне проведения операции военным, а не СБУ.
Одной из главных задач новой операции командующий ООС назвал прекращение "безнаказанных обстрелов позиций украинских солдат".
"Ответ на вражеский огонь будет быстрым и неотвратимым", - заявил Сергей Наев.
30 апреля в Украине официально завершилась антитеррористическая операция и вместо нее началась операция Объединенных сил под руководством Генштаба Вооруженных сил.
По словам руководителя операции, в скором времени стоит ждать дооборудования и усиления оборонительных сооружений и создания новых укрытий.
Меньше мин и проверок
Также можно ожидать уменьшения количества минных заграждений, сказал он.
"Планируем освобождение от мин участков, которые несут опасность для местного населения", - заявил командующий.
Он также спрогнозировал постепенное уменьшение количества блокпостов вокруг зоны боевых действий и уменьшение количества проверок гражданских.
Присутствующий на пресс-конференции председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский отметил, что работа всех органов местного самоуправления на Донбассе продолжится и никаких изменений из-за нового формата операции не будет.
Также накануне государственная пограничная служба заявила, что изменения системы пересечения линии разграничения в связи с новым форматом операции также не будет.
Отдельно Сергей Наев прокомментировал возможность появления на Донбассе американских противотанковых систем Javelin, которые уже получила Украина.
"На данный момент в моем подчинении средства Javelin не находятся", - заявил военный. Однако отметил, что расчеты, которые способны работать с этим оружием, уже подготовлены.