Рэпер Канье Уэст заявил, что рабство чернокожих было их выбором

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Американский рэпер Канье Уэст высказался о том, что порабощение чернокожих, продолжавшееся в Северной Америке на протяжении нескольких веков, можно расценивать как личный выбор рабов.

"Когда слышишь о рабстве, продолжавшемся 400 лет… 400 лет? Это звучит как выбор", - сказал артист в интервью развлекательному сайту TMZ.

В последние дни Канье Уэст привлек к себе много внимания своими выступлениями в поддержку президента Дональда Трампа.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Недавно Канье Уэст выпустил песню в поддержку Дональда Трампа

Большинство американских артистов (судя по их публичным высказываниям) и большинство афроамериканцев (судя по результатам выборов 2016 года и последующим опросам) к Трампу относятся в разной степени негативно.

Африканцы насильственно ввозились в Северную Америку, как в колониальный период, так и после провозглашения независимости США, на протяжении XVII, XVIII и XIX веков и продавались в качестве рабов.

Из последующих довольно запутанных объяснений Уэста можно заключить, что он говорил о психологических последствиях рабства, с которыми афроамериканцы живут до сих пор.

"Мы ментально в тюрьме. Мне больше нравится слово "тюрьма", потому что рабство слишком прямо относится к идее чернокожих. Как холокост - это евреи, так рабство - это чернокожие", - сказал он.

Уже во время онлайн-трансляции рэпер и супруг звезды реалити-шоу Ким Кардашьян встретил гневную отповедь со стороны одного из афроамериканских сотрудников TMZ, Вэна Лэйтана. Тот сказал, что слова Канье Уэста изобличают "отсутствие мысли".

Skip Twitter post by @TMZ Kanye West stirs up the TMZ newsroom over TRUMP, SLAVERY and FREE THOUGHT. There's A LOT more that went down ... and the fireworks are exploding on @TMZLive today. Check your local listings for show times. pic.twitter.com/jwVsJCMPiq — TMZ (@TMZ) 1 мая 2018 г.

"Ты имеешь право верить, во что хочешь, но есть факты, и за всем, что ты сейчас сказал, стоят последствия в реальном мире, в реальной жизни, - обратился к нему Лэйтан. - Нам приходится иметь дело с маргинализацией, вызванной 400 годами рабства, а ты сказал, что для нашего народа это такой выбор".

"Я поражен, брат, и мне невероятно больно, когда я вижу, что ты превратился во что-то, что мне кажется нереальным", - добавил журналист.

Также во время интервью Уэст вновь тепло отозвался о Трампе, назвал его "мой малыш" и сказал, что американский президент - "один из любимых людей мира рэпа".

В соцсетях слова Канье Уэста снова произвели фурор.

Несколько дней назад рэпер выпустил песню, оправдывающую его позицию по поводу Трампа, который, по его словам, "борется за народ".

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