Забастовка в Армении: из-за неназначения Пашиняна блокируют дороги
В Ереване началась "всеобщая забастовка", объявленная накануне лидером оппозиции Николом Пашиняном. Он призвал начать акции гражданского неповиновения, после того как Национальное собрание не утвердило его премьером.
С утра перекрыта дорога из Еревана в международный аэропорт "Звартноц". Силы безопасности пока не вмешиваются, передает корреспондент BBC.
Пассажиры добираются до аэропорта пешком, пишет агентство Интерфакс.
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В отелях клиентам накануне советовали выезжать до 7 утра, если они планируют выбраться из города. Как оказалось, не зря: через блокпосты сейчас пропускают только журналистов, и то не везде, сообщает корреспондент Русской службы Би-би-си.
В центре Еревана на площади Республики утром собрались уже десятки протестующих.
Они перекрывают прилегающие к площади улицы. Люди становятся живой цепью и паркуют машины поперек дорог.
К 10 утра по местному времени весь центр города оказался заблокированным.
Во вторник депутаты парламента проголосовали против избрания лидера оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром страны, несмотря на массовые демонстрации в его поддержку.
Согласно конституции Армении, у Пашиняна есть вторая попытка пройти утверждение в парламенте.
Новое голосование должно состояться 8 мая.
Затем, если Пашиняна не выберут, власть перейдет ко временному правительству во главе с и.о. премьера Кареном Карапетяном. Правительство должно будет назначить новые парламентские выборы.