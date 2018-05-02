Забастовка в Армении: из-за неназначения Пашиняна блокируют дороги

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В Ереване началась "всеобщая забастовка", объявленная накануне лидером оппозиции Николом Пашиняном. Он призвал начать акции гражданского неповиновения, после того как Национальное собрание не утвердило его премьером.

С утра перекрыта дорога из Еревана в международный аэропорт "Звартноц". Силы безопасности пока не вмешиваются, передает корреспондент BBC.

Пассажиры добираются до аэропорта пешком, пишет агентство Интерфакс.

В отелях клиентам накануне советовали выезжать до 7 утра, если они планируют выбраться из города. Как оказалось, не зря: через блокпосты сейчас пропускают только журналистов, и то не везде, сообщает корреспондент Русской службы Би-би-си.

В центре Еревана на площади Республики утром собрались уже десятки протестующих.

Они перекрывают прилегающие к площади улицы. Люди становятся живой цепью и паркуют машины поперек дорог.

К 10 утра по местному времени весь центр города оказался заблокированным.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Никол Пашинян призвал сторонников блокировать все пути сообщения в стране после провала голосования в парламенте

Во вторник депутаты парламента проголосовали против избрания лидера оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром страны, несмотря на массовые демонстрации в его поддержку.

Согласно конституции Армении, у Пашиняна есть вторая попытка пройти утверждение в парламенте.

Новое голосование должно состояться 8 мая.

Затем, если Пашиняна не выберут, власть перейдет ко временному правительству во главе с и.о. премьера Кареном Карапетяном. Правительство должно будет назначить новые парламентские выборы.