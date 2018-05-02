Контрабандисты потеряли на границе США и Мексики тигренка
Американские пограничники нашли на границе с Мексикой брошенного тигренка. Он находился в сумке, оставленной людьми, которые пытались незаконно въехать в США.
Согласно официальному сообщению, инцидент произошел на техасской части границы США с Мексикой.
Когда люди, которые хотели пересечь границу, услышали патрульных, то бежали назад в Мексику, оставив тигренка.
Тигренок мужского пола возрастом несколько месяцев находился в черной сумке без сознания.
"Не совсем обычный рабочий день", - написала в Twitter Ирма Чапа, директор по коммуникациям пограничного патруля в Долине Рио-Гранде.
Сейчас детеныш находится в зоопарке Глэдис Портер в Браунсвилле, сообщает CBS News.
Зоопарк специализируется на уходе за животными, находящимися под угрозой исчезновения.
Позже Чапа написала, что спасенный детеныш проснулся и вскоре должен полностью восстановиться.
Контрабанда молодых животных стала весьма прибыльной отраслью в Мексике, и наркоторговцы часто держат импортных экзотических животных на своих ранчо.
В этом году в США к шести месяцам тюрьмы был приговорен американский подросток за попытку контрабанды из Мексики шестинедельного детеныша бенгальского тигра.
Согласно докладу Общества защиты дикой природы в 2015 году, правила торговли дикими животными в США - одни из самых строгих в мире.
Во всем мире рынок нелегальной торговли животными оценивается от 7 до 23 миллиардов долларов.
Защитники дикой природы утверждают, что из 50 тыс. животных, изъятых в США с 2005 по 2014 год, четверть были из Латинской Америки.
Контрабандисты обычно используют те же американо-мексиканские маршруты, по которым нелегально переправляют наркотики, оружие и людей.
Многие животные перевозятся в контейнерах или в багаже, и часть из них умирают от удушья или голода.
В 2014 году Всемирный фонд дикой природы сообщил, что в США было обнаружено больше тигров в плену, чем в дикой природе.