Контрабандисты потеряли на границе США и Мексики тигренка

Копірайт зображення US Customs and Border Protection Image caption Тигренок был найден в долине Рио-Гранде американскими пограничниками

Американские пограничники нашли на границе с Мексикой брошенного тигренка. Он находился в сумке, оставленной людьми, которые пытались незаконно въехать в США.

Согласно официальному сообщению, инцидент произошел на техасской части границы США с Мексикой.

Когда люди, которые хотели пересечь границу, услышали патрульных, то бежали назад в Мексику, оставив тигренка.

Тигренок мужского пола возрастом несколько месяцев находился в черной сумке без сознания.

"Не совсем обычный рабочий день", - написала в Twitter Ирма Чапа, директор по коммуникациям пограничного патруля в Долине Рио-Гранде.

Сейчас детеныш находится в зоопарке Глэдис Портер в Браунсвилле, сообщает CBS News.

Зоопарк специализируется на уходе за животными, находящимися под угрозой исчезновения.

Позже Чапа написала, что спасенный детеныш проснулся и вскоре должен полностью восстановиться.

Контрабанда молодых животных стала весьма прибыльной отраслью в Мексике, и наркоторговцы часто держат импортных экзотических животных на своих ранчо.

В этом году в США к шести месяцам тюрьмы был приговорен американский подросток за попытку контрабанды из Мексики шестинедельного детеныша бенгальского тигра.

Согласно докладу Общества защиты дикой природы в 2015 году, правила торговли дикими животными в США - одни из самых строгих в мире.

Во всем мире рынок нелегальной торговли животными оценивается от 7 до 23 миллиардов долларов.

Копірайт зображення US Customs and Border Protection Image caption Тигренка нашли в сумке. Это уже привычный способ контрабанды животных через границу

Защитники дикой природы утверждают, что из 50 тыс. животных, изъятых в США с 2005 по 2014 год, четверть были из Латинской Америки.

Контрабандисты обычно используют те же американо-мексиканские маршруты, по которым нелегально переправляют наркотики, оружие и людей.

Многие животные перевозятся в контейнерах или в багаже, и часть из них умирают от удушья или голода.

В 2014 году Всемирный фонд дикой природы сообщил, что в США было обнаружено больше тигров в плену, чем в дикой природе.

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