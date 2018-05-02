Подозреваемый в нападении на Найема объявлен в розыск

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Полиция объявила в розыск подозреваемого в избиении депутата Мустафы Найема. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Также она опубликовала ссылку на официальную страницу МВД, где размещена карта на имя "Саитов Магомед-Амин".

Накануне Максимец сообщала, что мужчина, который сломал челюсть депутату, через два часа после стычки на самолете Киев-Баку покинул территорию Украины.

Трем другим участникам инцидента, которых полиция задержала по горячим следам, объявили подозрение по статье, которая предусматривает до 4 лет лишения свободы.

30 апреля советник министра МВД Антон Геращенко сообщил, что полиция задержала трех участников нападения на Мустафу Найема.

На Найема напали в центре Киева.

Сам он объяснил, что мужчины на "Мерседесе" пытались подрезать его на перекрестке бульвара Шевченко с Крещатиком, поэтому он перегородил им дорогу.

По информации полиции, в результате конфликта депутата с несколькими незнакомцами один из них ударил нардепа в лицо.

Злоумышленники с места происшествия скрылись. Троих человек из "Мерседеса" полицейские задержали неподалеку.

Мустафа Найем написал в Facebook, что нападение не связано с его политической деятельностью и полицию он вызвал на место происшествия как "обычный гражданин".

Он добавил, что должен был обратиться в больницу, где ему диагностировали "перелом челюсти и еще чего-то".