На Apple жалуются из-за политики замены батарей

Копірайт зображення BBC WATCHDOG Image caption Повреждение на телефоне Джоша, из-за которого Apple отказалась менять батарею

Компанию Apple обвинили в том, что она отказывается менять батареи в телефонах, ссылаясь на мелкие дефекты на их корпусах.

После того, как американская компания признала, что "замедляла работу аккумуляторов", она извинилась за то, что не рассказала об этом пользователям раньше.

Столкнувшись с негативной реакцией потребителей, Apple пообещала владельцам iPhone 6 и других современных моделей скидку или бесплатную замену аккумулятора.

Но после этого некоторые пользователи рассказали программе Watchdog, что их доверие к компании серьезно пошатнулось.

Apple требовала, чтобы некоторые клиенты платили деньги за замену батареи.

Там пояснили, что это связано с повреждениями на телефонах, которые могут навредить при замене батарей.

Но расследование программы Watchdog показало, что это не всегда так.

Джош Лендсбург отправил свой телефон в феврале, чтобы заменить аккумулятор.

Через два дня он получил письмо от Apple, где компания обращает внимание на небольшую вмятину на телефоне. Также в письме речь идет о необходимости заплатить более £200 за замену батареи.

Разъяренный Джош забрал свой телефон и заменил батарею в обычной ремонтной мастерской, из-за чего он потерял гарантию от Apple.

"Они пытаются вернуть доверие, и одновременно обращаются к вам со словами: "Дайте нам еще больше денег, чем вы планировали изначально". Я думаю, это просто шокирует, у них достаточно денег, ведь они Apple", - сказал он BBC.

Дэвид Боулер также связался с прокраммой Watchdog.

Копірайт зображення BBC WATCHDOG Image caption Дэвид Боулер связался с программой ВВС после того, как Apple потребовала £250 за замену батареи в телефоне

Его телефон был в отличном состоянии, но нуждался в замене батареи. На этот раз видимых повреждений на телефоне не было, однако в Apple заявили, что они есть.

Там сообщили, что в телефоне проблемы с микрофоном и динамиком, а потому нужно заплатить £250 за их решение.

Но Дэвид утверждал, что телефон работал замечательно. Он забрал его назад, а Watchdog отдала устройство другому специалисту для анализа.

Оценка показала, что телефон полностью исправен.

Специалист без проблем заменил аккумулятор, что отказалась сделать Apple.

Копірайт зображення BBC WATCHDOG Image caption Apple отказалась заменить батарею из-за проблем с микрофоном и динамиком телефона. Другой специалист после осмотра заявил, что телефон исправен

Сайт компании сообщает, что если в телефоне есть какие-то повреждения, то их надо устранить до замены аккумулятора.

Однако ни Watchdog, ни юрист Мэтью Перселл из компании Sanders Law не нашли никаких юридических упоминаний об этом требовании.

Apple дала ВВС такой ответ:

"Когда дело доходит до замены аккумулятора на iPhone, и в вашем телефоне есть какие-то повреждения, усложняющие замену аккумулятора, например треснувший экран, то этот вопрос надо решить до замены батареи. В некоторых случаях возможны расходы, связанные с ремонтом".

Также компания направила клиентов на свой веб-сайт для получения дополнительной информации.

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