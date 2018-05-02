На Apple жалуются из-за политики замены батарей
Компанию Apple обвинили в том, что она отказывается менять батареи в телефонах, ссылаясь на мелкие дефекты на их корпусах.
После того, как американская компания признала, что "замедляла работу аккумуляторов", она извинилась за то, что не рассказала об этом пользователям раньше.
Столкнувшись с негативной реакцией потребителей, Apple пообещала владельцам iPhone 6 и других современных моделей скидку или бесплатную замену аккумулятора.
Но после этого некоторые пользователи рассказали программе Watchdog, что их доверие к компании серьезно пошатнулось.
Apple требовала, чтобы некоторые клиенты платили деньги за замену батареи.
Там пояснили, что это связано с повреждениями на телефонах, которые могут навредить при замене батарей.
Но расследование программы Watchdog показало, что это не всегда так.
Джош Лендсбург отправил свой телефон в феврале, чтобы заменить аккумулятор.
Через два дня он получил письмо от Apple, где компания обращает внимание на небольшую вмятину на телефоне. Также в письме речь идет о необходимости заплатить более £200 за замену батареи.
Разъяренный Джош забрал свой телефон и заменил батарею в обычной ремонтной мастерской, из-за чего он потерял гарантию от Apple.
"Они пытаются вернуть доверие, и одновременно обращаются к вам со словами: "Дайте нам еще больше денег, чем вы планировали изначально". Я думаю, это просто шокирует, у них достаточно денег, ведь они Apple", - сказал он BBC.
Дэвид Боулер также связался с прокраммой Watchdog.
Его телефон был в отличном состоянии, но нуждался в замене батареи. На этот раз видимых повреждений на телефоне не было, однако в Apple заявили, что они есть.
Там сообщили, что в телефоне проблемы с микрофоном и динамиком, а потому нужно заплатить £250 за их решение.
Но Дэвид утверждал, что телефон работал замечательно. Он забрал его назад, а Watchdog отдала устройство другому специалисту для анализа.
Оценка показала, что телефон полностью исправен.
Специалист без проблем заменил аккумулятор, что отказалась сделать Apple.
Сайт компании сообщает, что если в телефоне есть какие-то повреждения, то их надо устранить до замены аккумулятора.
Однако ни Watchdog, ни юрист Мэтью Перселл из компании Sanders Law не нашли никаких юридических упоминаний об этом требовании.
Apple дала ВВС такой ответ:
"Когда дело доходит до замены аккумулятора на iPhone, и в вашем телефоне есть какие-то повреждения, усложняющие замену аккумулятора, например треснувший экран, то этот вопрос надо решить до замены батареи. В некоторых случаях возможны расходы, связанные с ремонтом".
Также компания направила клиентов на свой веб-сайт для получения дополнительной информации.