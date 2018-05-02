"Нам там нечего делать" - СНБО за прекращение участия в СНГ
Совет национальной безопасности и обороны поддержал выход Украины из координационных органов Содружества независимых государств.
На заседании СНБО президент Петр Порошенко заявил, что участие в таких органах больше не имеет смысла.
Он напомнил, что Украина, в отличие, например, от Грузии, никогда не была именно членом СНГ.
"Нам нельзя выйти из того (объединения - Ред.), куда Украина никогда не входила. Но мы прекращаем участие в координационных органах СНГ. МИД проанализировал, проинформировал правительство о целесообразности дальнейшего пребывания в составе тех или иных соглашений. Мы будем очень тщательно прорабатывать эти позиции, но Украина больше не будет участвовать ни в каких координационных органах СНГ", - цитирует заявление президента его пресс-служба.
Он поручил министру иностранных дел Павлу Климкину подготовить предложения об отзыве представителей Украины из этих органов.
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"В течение недели внести мне предложения об отзыве всех наших представителей из Минска, из координационных органов СНГ. В условиях, когда действия координируются страной-агрессором, - нам там нечего делать", - сказал он.
Он также пояснил, что теперь это решение должна принять Верховная Рада.
Украина не подписала в 1993 году устав СНГ, поэтому не является государством-членом Содружества, но имеет статус государства-основателя и государства-участника.
Содружество было создано в 1991 году как хозяйственный, политический и экономический союз Беларуси, России и Украины. Позже к организации присоединились еще восемь бывших советских республик - Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
В 1993 году к СНГ присоединилась Грузия, однако в 2009 году она вышла из организации. Также из СНГ вышел Туркменистан.