Обидчиков Мустафы Найема отправили домой

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Суд избрал избрал меру пресечения всем троим задержанным по делу о нападении на депутата Мустафу Найема. Двое подозреваемых были взяты под домашний ночной арест.

Соответствующие решения приняты в отношении Ахмеда-Абубакаровича Саитова и Умолта Руслановича Темербулатова.

Еще один один фигурант Саитов Магомед-Салих Арбуевич - был взят под круглосуточный домашний арест.

Об этом в сети Facebook написал брат пострадавшего Маси Найем.

Судья Татьяна Левицкая объявила, что Саитов и Темербулатов до 30 июня включительно не должны покидать место проживания с 23.00 до 6.00.

Следователь настаивал на применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось ранее, троим участникам инцидента, которых полиция задержала по горячим следам, объявлено подозрение по статье, санкция которой предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Накануне стало известно, что полиция объявила в международный розыск четвертого подозреваемого в избиении депутата - Саитова Магомеда-Амина. Карточка с его именем появилась на официальном сайте МВД.

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По данным следствия, именно Саитов Магомед-Амин сломал челюсть депутату, скрылся с места конфликта, пересек государственную границу и самолетом Киев-Баку покинул территорию Украины через 2 часа после инцидента.

На Найема напали в центре Киева 30 апреля.

По его словам, Найем двигался на собственном автомобиле в направлении Бессарабской площади. На дороге его подрезал "Мерседес", началась ссора.

По информации полиции, в результате конфликта депутата с несколькими незнакомцами, один из них ударил нардепа в лицо.

Злоумышленники с места происшествия скрылись. Троих человек из "Мерседеса" полицейские задержали неподалеку.

Мустафа Найем написал в Facebook, что нападение не связано с его политической деятельностью и полицию он вызвал на место происшествия как "обычный гражданин".

Он добавил, что должен был обратиться в больницу, где ему диагностировали "перелом челюсти и еще чего-то".

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