На финал Лиги чемпионов в Киев едут испанцы и англичане
Испанский "Реал" и английский "Ливерпуль" сыграют в финале самого престижного футбольного клубного турнира мира, который пройдет в Киеве 26 мая.
Поздно вечером в среду англичане в сложном противостоянии с итальянской "Ромой" пробились в финал, несмотря на поражение в Риме - 4: 2.
В первом матче на домашней арене "Ливерпуль" победил со счетом 5: 2, поэтому попал в киевский финал по сумме двух матчей.
Накануне мадридский "Реал" также прошел в финал, отстояв в домашнем матче ничью 2: 2 с мюнхенской "Баварией". Успех мадридцам обеспечила выездная победа 1: 2 в Мюнхене в первом матче.
Испанцы - рекордсмены по победам в самом престижном клубном футбольном турнире Европы и побеждали 12 раз, причем с 2014 года делали это трижды.
"Ливерпуль" последний раз выигрывал чемпионский титул Лиги чемпионов в 2005 году.
Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".
Вместимость стадиона - 70 тысяч мест, и эксперты предполагают, что большинство зрителей будут иностранцы.
24 мая в Киеве также состоится финал женской Лиги чемпионов, в котором сыграют немецкий "Вольсбург" и французский "Лион".
Этот матч пройдет на киевском стадионе "Динамо", который вмещает 17 тысяч зрителей.
Ожидается, что в Киев приедут болельщики из Англии и Испании, а также Германии и Франции.
Что ожидает иностранных болельщиков в столице Украины?
Полиция считает, что в мае в Киев приедут 50 тысяч иностранцев в связи с проведением матча финала Лиги Чемпионов УЕФА.
В то же время мэр города Киева Виталий Кличко заявил, что ожидает в среднем до 100 тысяч иностранных болельщиков.
Причем большинство из них приедут в Украину неорганизованно.
"На период проведения финала Лиги чемпионов (26 мая) и финала женской Лиги чемпионов (24 мая), кроме сил полиции из Киева и других регионов, к охране общественного порядка привлекут около 3 тысяч бойцов Национальной гвардии", - заявил первый заместитель министра внутренних дел Украина Сергей Яровой.
В аэропорту Борисполь ожидают прибытия дополнительных 100 самолетов с болельщиками.
Из-за большой нагрузки аэропорт временно закроет одну из двух взлетно-посадочных полос. Ее используют в качестве временной площадки для стоянки самолетов.
На дополнительных рейсах запрещается перевозка багажа.
Еще за несколько дней до финала цена аренды жилья и стоимость номеров в киевских гостиницах на время проведения финалов выросла в десятки раз.
Система аренды частных квартир Airbnb показывает, что 98% предложений уже забронировано, а суточная стоимость остальных стартует от 500 долларов за жилье для двоих.
Такая же ситуации на сервисе Booking.com. Там еще можно забронировать койку за 10 фунтов в сутки в пригородах Киева, а цена номера в отеле стартует от 500 долларов США.
Город
В Киеве планируют обустроить четыре фан-зоны.
Официальную фан-зону под названием "Поселок чемпиона" откроют на Крещатике.
Там будет проходить фан-фестиваль, построят мини-футбольную площадку, где пройдут матчи с участием звезд.
Запланирован матч команды друзей Андрея Шевченко против команды друзей Виталия Кличко.
Однодневную фан-зону хотят обустроить на Контрактовой площади.
Еще две фан-зоны для болельщиков разместят в парке Шевченко и на площадке перед Дворцом "Украина". Также планируют в каждом районе столицы создать тематические клумбы и арт-инсталляции.
До 20 мая планируется создание тематических цветочных панно на основных въездах и в центральной части города.
Традиционно в городе, где проводится финал Лиги чемпионов, в последние годы устанавливается большой надувной макет кубка, размером до 35 метров.
Стадион
Решающий поединок турнира состоится на НСК "Олимпийский", который вмещает 70 050 зрителей.
Из-за подготовки такого масштабного мероприятия "Динамо" вынуждено было переехать на стадион им. Лобановского.
На главном стадионе страны проведут профилактику крыши, модернизируют турникеты и приведут в порядок прилегающую территорию.
Внешний вид арены кардинально не изменится.
Модернизации подлежат внутренние системы, информационные и пожарные указатели, камеры видеонаблюдения, динамики и прожекторы, места для прессы.
Стоимость билетов на финал Лиги чемпионов в Киеве составляет от 70 до 450 евро.
Заявки на билеты принимались в течение недели до 22 марта на сайте УЕФА, когда еще проходили четвертьфиналы Лиги чемпионов, и было 8 потенциальных участников финала.
Желающим посетить женский финал придется заплатить от 70 до 100 гривен.