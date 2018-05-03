На финал Лиги чемпионов в Киев едут испанцы и англичане

Копірайт зображення Getty Images Image caption Фанатское движение "Ливерпуля" - одно самых ярых в мире

Испанский "Реал" и английский "Ливерпуль" сыграют в финале самого престижного футбольного клубного турнира мира, который пройдет в Киеве 26 мая.

Поздно вечером в среду англичане в сложном противостоянии с итальянской "Ромой" пробились в финал, несмотря на поражение в Риме - 4: 2.

В первом матче на домашней арене "Ливерпуль" победил со счетом 5: 2, поэтому попал в киевский финал по сумме двух матчей.

Накануне мадридский "Реал" также прошел в финал, отстояв в домашнем матче ничью 2: 2 с мюнхенской "Баварией". Успех мадридцам обеспечила выездная победа 1: 2 в Мюнхене в первом матче.

Испанцы - рекордсмены по победам в самом престижном клубном футбольном турнире Европы и побеждали 12 раз, причем с 2014 года делали это трижды.

"Ливерпуль" последний раз выигрывал чемпионский титул Лиги чемпионов в 2005 году.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

Вместимость стадиона - 70 тысяч мест, и эксперты предполагают, что большинство зрителей будут иностранцы.

24 мая в Киеве также состоится финал женской Лиги чемпионов, в котором сыграют немецкий "Вольсбург" и французский "Лион".

Этот матч пройдет на киевском стадионе "Динамо", который вмещает 17 тысяч зрителей.

Ожидается, что в Киев приедут болельщики из Англии и Испании, а также Германии и Франции.

Что ожидает иностранных болельщиков в столице Украины?

Полиция считает, что в мае в Киев приедут 50 тысяч иностранцев в связи с проведением матча финала Лиги Чемпионов УЕФА.

В то же время мэр города Киева Виталий Кличко заявил, что ожидает в среднем до 100 тысяч иностранных болельщиков.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Реал" в последние годы радует своих фанатов победами

Причем большинство из них приедут в Украину неорганизованно.

"На период проведения финала Лиги чемпионов (26 мая) и финала женской Лиги чемпионов (24 мая), кроме сил полиции из Киева и других регионов, к охране общественного порядка привлекут около 3 тысяч бойцов Национальной гвардии", - заявил первый заместитель министра внутренних дел Украина Сергей Яровой.

В аэропорту Борисполь ожидают прибытия дополнительных 100 самолетов с болельщиками.

Из-за большой нагрузки аэропорт временно закроет одну из двух взлетно-посадочных полос. Ее используют в качестве временной площадки для стоянки самолетов.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Финал Лиги чемпионов состоится на стадионе НСК "Олимпийский"

На дополнительных рейсах запрещается перевозка багажа.

Еще за несколько дней до финала цена аренды жилья и стоимость номеров в киевских гостиницах на время проведения финалов выросла в десятки раз.

Система аренды частных квартир Airbnb показывает, что 98% предложений уже забронировано, а суточная стоимость остальных стартует от 500 долларов за жилье для двоих.

Такая же ситуации на сервисе Booking.com. Там еще можно забронировать койку за 10 фунтов в сутки в пригородах Киева, а цена номера в отеле стартует от 500 долларов США.

Город

В Киеве планируют обустроить четыре фан-зоны.

Официальную фан-зону под названием "Поселок чемпиона" откроют на Крещатике.

Там будет проходить фан-фестиваль, построят мини-футбольную площадку, где пройдут матчи с участием звезд.

Запланирован матч команды друзей Андрея Шевченко против команды друзей Виталия Кличко.

Image caption Одна из фанзон будет находится на Контрактовой площади

Однодневную фан-зону хотят обустроить на Контрактовой площади.

Еще две фан-зоны для болельщиков разместят в парке Шевченко и на площадке перед Дворцом "Украина". Также планируют в каждом районе столицы создать тематические клумбы и арт-инсталляции.

До 20 мая планируется создание тематических цветочных панно на основных въездах и в центральной части города.

Традиционно в городе, где проводится финал Лиги чемпионов, в последние годы устанавливается большой надувной макет кубка, размером до 35 метров.

Стадион

Решающий поединок турнира состоится на НСК "Олимпийский", который вмещает 70 050 зрителей.

Из-за подготовки такого масштабного мероприятия "Динамо" вынуждено было переехать на стадион им. Лобановского.

На главном стадионе страны проведут профилактику крыши, модернизируют турникеты и приведут в порядок прилегающую территорию.

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Внешний вид арены кардинально не изменится.

Модернизации подлежат внутренние системы, информационные и пожарные указатели, камеры видеонаблюдения, динамики и прожекторы, места для прессы.

Стоимость билетов на финал Лиги чемпионов в Киеве составляет от 70 до 450 евро.

Заявки на билеты принимались в течение недели до 22 марта на сайте УЕФА, когда еще проходили четвертьфиналы Лиги чемпионов, и было 8 потенциальных участников финала.

Желающим посетить женский финал придется заплатить от 70 до 100 гривен.

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