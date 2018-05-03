Кенгуру избили туристов из-за моркови

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дважды подумайте перед тем, как сделать селфи

В Австралии участились нападения кенгуру на туристов, вследствие чего местные власти стали просить туристов не кормить кенгуру.

Посетителей популярного парка недалеко от Сиднея призывают не кормить сумчатых нездоровой для них пищей. В погоне за фото с кенгуру туристы подманивают животных морковью, яблоками, бананами и даже фаст-фудом.

Местный депутат Грег Пайпер считает, что нужно срочно начать инструктировать туристов.

"Несмотря на то, что кенгуру - очень милые, они также способны причинить вред", - рассказал Пайпер BBC.

По его словам, серьезной проблемой стало также резкое увеличение количества посетителей.

"Социальные сети изменили все", - говорит Пайпер.

Instagram, Facebook и блоггеры дают советы, где можно быстро сделать идеальное "кенгу-селфи".

Пайпер рассказывает, что в Мориссет еженедельно приезжают около 3 тыс. человек.

"Это место, где вы гарантированно увидите кенгуру, поэтому понятно, что люди приезжают", - говорит он.

"Я не хочу обвинять туристов, это на самом деле вопрос правильного информирования".

Массовая истерия

В большинстве случаев животные царапают лица туристам, а после чего вступают с ними в полноценную схватку, нанося рваные раны или значительные царапины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ниже размещены фото ранений

"Люди не понимают, что это - дикие животные, и их следует считать именно таковыми", - предостерегает Пайпер.

В числе пострадавших оказалась посетительница парка Анита Билашка.

И, как и многие другие туристы, она рассказывает, что абсолютно ничего не знала о потенциальной опасности.

"Мы не знали, что их кормить нельзя", - сказала она BBC. - Все это делают, поэтому мы думали, что это нормально. На меня напал один из крупных кенгуру, все испугались, люди забрали своих детей и убежали".

Билашке удалось избежать травмы на ноге.

Однако фотографии некоторых ран, предоставленные Пайпером, не оставляют сомнений в том, что кенгуру могут нанести серьезные травмы.

Копірайт зображення Shane Lewis

"Самец кенгуру может распороть живот любому", - говорит Пайпер. - Они не делают это постоянно, но такова их природа: животные наносят удар большими задними лапами".

Однако слишком остерегаться также не следует. Подходить к животным близко - вполне безопасно.

При этом Пайпер предупреждает, что к крупным самцам кенгуру лучше не приближаться.

"Самцы - высокие и очень сильные".

Соблюдайте диету

Самое главное - не кормите кенгуру и, конечно, не давайте им готовую еду.

То, что может показаться здоровой пищей для человека, не всегда подходит кенгуру.

К примеру, морковь с высоким содержанием сахара может привести к смертельным заболеваниям у животных.

Пайпер выступает за лучшее информирование туристов, включая размещение большего количества указателей на нескольких языках, чтобы обеспечить безопасность как людей, так и животных.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram