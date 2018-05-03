Кенгуру избили туристов из-за моркови
В Австралии участились нападения кенгуру на туристов, вследствие чего местные власти стали просить туристов не кормить кенгуру.
Посетителей популярного парка недалеко от Сиднея призывают не кормить сумчатых нездоровой для них пищей. В погоне за фото с кенгуру туристы подманивают животных морковью, яблоками, бананами и даже фаст-фудом.
Местный депутат Грег Пайпер считает, что нужно срочно начать инструктировать туристов.
"Несмотря на то, что кенгуру - очень милые, они также способны причинить вред", - рассказал Пайпер BBC.
По его словам, серьезной проблемой стало также резкое увеличение количества посетителей.
"Социальные сети изменили все", - говорит Пайпер.
Instagram, Facebook и блоггеры дают советы, где можно быстро сделать идеальное "кенгу-селфи".
Пайпер рассказывает, что в Мориссет еженедельно приезжают около 3 тыс. человек.
"Это место, где вы гарантированно увидите кенгуру, поэтому понятно, что люди приезжают", - говорит он.
"Я не хочу обвинять туристов, это на самом деле вопрос правильного информирования".
Массовая истерия
В большинстве случаев животные царапают лица туристам, а после чего вступают с ними в полноценную схватку, нанося рваные раны или значительные царапины.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ниже размещены фото ранений
"Люди не понимают, что это - дикие животные, и их следует считать именно таковыми", - предостерегает Пайпер.
В числе пострадавших оказалась посетительница парка Анита Билашка.
И, как и многие другие туристы, она рассказывает, что абсолютно ничего не знала о потенциальной опасности.
"Мы не знали, что их кормить нельзя", - сказала она BBC. - Все это делают, поэтому мы думали, что это нормально. На меня напал один из крупных кенгуру, все испугались, люди забрали своих детей и убежали".
Билашке удалось избежать травмы на ноге.
Однако фотографии некоторых ран, предоставленные Пайпером, не оставляют сомнений в том, что кенгуру могут нанести серьезные травмы.
"Самец кенгуру может распороть живот любому", - говорит Пайпер. - Они не делают это постоянно, но такова их природа: животные наносят удар большими задними лапами".
Однако слишком остерегаться также не следует. Подходить к животным близко - вполне безопасно.
При этом Пайпер предупреждает, что к крупным самцам кенгуру лучше не приближаться.
"Самцы - высокие и очень сильные".
Соблюдайте диету
Самое главное - не кормите кенгуру и, конечно, не давайте им готовую еду.
То, что может показаться здоровой пищей для человека, не всегда подходит кенгуру.
К примеру, морковь с высоким содержанием сахара может привести к смертельным заболеваниям у животных.
Пайпер выступает за лучшее информирование туристов, включая размещение большего количества указателей на нескольких языках, чтобы обеспечить безопасность как людей, так и животных.