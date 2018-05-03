В Сирии разбился уже седьмой российский самолет: пилоты погибли

Копірайт зображення Marina Lystseva/TASS Image caption Истребитель Су-30СМ на российской авиабазе Хмеймим в Сирии (фото архивное)

В Сирии потерпел крушение российский истребитель Су-30СМ, оба летчика погибли, сообщает министерство обороны России.

Военное ведомство подчеркивает, что самолет не был сбит.

"По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было", - говорится в сообщении.

"Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли", - заявил представитель министерства обороны.

Самолет разбился около 09:45 по московскому времени над акваторией Средиземного моря, когда набирал высоту после взлета с авиабазы Хмеймим, следует из сообщения.

Занимающаяся расследованием военных конфликтов организация Conflict Intelligence Team (CIT) обратила внимание на фотографии предполагаемого падения российского самолета, опубликованные в Twitter сирийского фотографа и активиста Мохаммеда Гораба.

Таким образом, общее число потерянных в Сирии российских самолетов достигло семи. При этом только два самолета были боевыми потерями - сбитый турецкими ВВС в ноябре 2015 года бомбардировщик Су-24 и штурмовик Су-25, сбитый боевиками в Идлибе в феврале 2018 года.

За время операции в Сирии российские власти официально признали гибель 85 военнослужащих. Самая крупная потеря, согласно данным минобороны, произошла 6 марта 2018 года. Тогда при посадке на базе Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26, погибли 39 человек.

Минобороны сообщало, что самолет не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Хмеймим около 500 метров и столкнулся с землей. Военные и тогда подчеркивали, что "не было огневого воздействия", которое могло бы привести к крушению Ан-26.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин объявил о выводе из Сирии основных сил, принимавших участие в операции, которая началась в сентябре 2015 года. При этом российские военные на постоянной основе остались на авиационной базе Хмеймим и в морском порту Тартус.

Истребитель Су-30

Су-30 - продукт глубокой модернизации истребителя Су-27, созданного в КБ Сухого в первой половине 1980-х годов.

Главная особенность базовой модификации Су-30 - более мощная система управления огнем и радиолокационная станция.

В начале 1990-х годов для поставок истребителей на экспорт была создана еще более улучшенная версия - Су-30МК. У самолета возросла максимальная взлетная масса, расширилась номенклатура вооружений, была улучшена ботовая электроника.

Этот двухместный тяжелый истребитель с определенными изменениями (по желанию заказчика) поставлялся во многие страны, включая Индию, Китай, Индонезию, Вьетнам.

Модернизация самолета оказалась настолько удачной, что была создана версия истребителя для российских военно-воздушных сил, которая называется Су-30СМ.

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