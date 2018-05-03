Исчезновение украинского морпеха: бегство или плен?
2 мая на линии соприкосновения на Донбассе исчез морской пехотинец.
Пресс-центр Операции объединенных сил сообщил, что боец, вероятно, перешел к сепаратистам из-за долгов, и сейчас в "ДНР" готовят видеосюжет для дискредитации украинской армии.
В пресс-службе 36-й отдельной бригады морской пехоты в разговоре с BBC News Украина предположили, что военнослужащий на самом деле был взят в плен.
Исчезновение
Известно, что 2 мая боец, имя которого не называют, находился на позициях близ села Лебединское недалеко от Широкино, что на приморском направлении.
Около 14:00 там, по данным пресс-центра ООС, начался обстрел из тяжелой артиллерии со стороны сепаратистов.
"Воспользовавшись обстрелом соседнего взводного опорного пункта российско-террористическими войсками, исчез с поля зрения товарищей и пересек линию соприкосновения", - говорится в сообщении штаба ООС.
Там также утверждают, что "причиной самовольного оставления подразделения стали долги в несколько десятков тысяч гривен".
В пресс-центре ООС предполагают, что сейчас представители непризнанной "ДНР" заставляют украинского бойца дать интервью "с целью дискредитации Объединенных сил и бригады морской пехоты".
Версия бригады
Параллельно пресс-служба 36-й бригады морской пехоты озвучила свою версию событий.
Там говорят, что боец действительно самовольно оставил позицию во время обстрела.
Его сразу начали искать, однако поиски результатов не принесли.
Опрошенные товарищи военного также не знают, как и куда он исчез. Они отмечают, что боец не вел себя странно или подозрительно. Молодой человек родом из Николаевской области.
"Военнослужащий может находиться в плену незаконных вооруженных формирований в населенном пункте Саханка, который они контролируют", - рассказала BBC News Украина пресс-секретарь бригады.
Она также рассказала, что представители сепаратистов не подтверждают захвата морпеха.
В 36-й бригаде это также связывают с возможной подготовкой сюжета для медиа, в которых ООС покажут в негативном свете, и ожидают попытки дискредитации украинской морской пехоты.
В подконтрольных сепаратистам медиа видеосюжеты о пропавшем морпехе пока не появлялись.