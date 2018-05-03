Исчезновение украинского морпеха: бегство или плен?

Копірайт зображення Пресс-служба 36 бригады Image caption Морской пехотинец исчез во время обстрела

2 мая на линии соприкосновения на Донбассе исчез морской пехотинец.

Пресс-центр Операции объединенных сил сообщил, что боец, вероятно, перешел к сепаратистам из-за долгов, и сейчас в "ДНР" готовят видеосюжет для дискредитации украинской армии.

В пресс-службе 36-й отдельной бригады морской пехоты в разговоре с BBC News Украина предположили, что военнослужащий на самом деле был взят в плен.

Исчезновение

Известно, что 2 мая боец, имя которого не называют, находился на позициях близ села Лебединское недалеко от Широкино, что на приморском направлении.

Около 14:00 там, по данным пресс-центра ООС, начался обстрел из тяжелой артиллерии со стороны сепаратистов.

"Воспользовавшись обстрелом соседнего взводного опорного пункта российско-террористическими войсками, исчез с поля зрения товарищей и пересек линию соприкосновения", - говорится в сообщении штаба ООС.

Там также утверждают, что "причиной самовольного оставления подразделения стали долги в несколько десятков тысяч гривен".

В пресс-центре ООС предполагают, что сейчас представители непризнанной "ДНР" заставляют украинского бойца дать интервью "с целью дискредитации Объединенных сил и бригады морской пехоты".

Версия бригады

Копірайт зображення Прес-служба 36 бригади Image caption Морпехи удерживают позиции на приморском направлении неподалеку Мариуполя

Параллельно пресс-служба 36-й бригады морской пехоты озвучила свою версию событий.

Там говорят, что боец ​​действительно самовольно оставил позицию во время обстрела.

Его сразу начали искать, однако поиски результатов не принесли.

Опрошенные товарищи военного также не знают, как и куда он исчез. Они отмечают, что боец ​​не вел себя странно или подозрительно. Молодой человек родом из Николаевской области.

"Военнослужащий может находиться в плену незаконных вооруженных формирований в населенном пункте Саханка, который они контролируют", - рассказала BBC News Украина пресс-секретарь бригады.

Она также рассказала, что представители сепаратистов не подтверждают захвата морпеха.

В 36-й бригаде это также связывают с возможной подготовкой сюжета для медиа, в которых ООС покажут в негативном свете, и ожидают попытки дискредитации украинской морской пехоты.

В подконтрольных сепаратистам медиа видеосюжеты о пропавшем морпехе пока не появлялись.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram