У Балаклеи горит бывшее хранилище боеприпасов: началась эвакуация
В четверг около города Балаклея Харьковской области в результате возгорания сухой травы на технической территории 65-го арсенала начался пожар, который сейчас пытаются локализовать, сообщили в Генштабе ВСУ.
В Генштабе сообщили ВВС News Украина, что эвакуируют жителей села, расположенного ближе всего к бывшему хранилищу.
"В настоящее время большой опасности нет, ситуация не выходит за пределы контроля", - рассказал руководитель пресс-службы Генштаба Богдан Сеник.
Пожар произошел во время очистки и разминирования остатков снарядов, не разорвавшихся в результате прошлогоднего пожара и взрывов боеприпасов, добавили там.
К тушению привлекли два пожарных танка и одну инженерную машину разграждения.
Личный состав, который проводил разминирование, эвакуировали.
В городском совете Балаклеи ВВС News Украина сообщили, что в городе время от времени слышны взрывы со стороны хранилищ. Местные власти предупреждали о плановом разминировании.
В Министерстве обороны сообщили ВВС News Украина, что взрывались остатки боеприпасов, которые постепенно обезвреживают.
В марте 2017 года на складе боеприпасов около Балаклеи начали взрываться боеприпасы.
Из самого города Балаклея и сел тогда эвакуировали около 20 тыс. человек.
Одна женщина в результате инцидента погибла, еще одна была ранена.
По оценкам ГСЧС, в результате пожара и взрывов тогда было разрушено 13 частных и хозяйственных построек.