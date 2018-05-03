У Балаклеи горит бывшее хранилище боеприпасов: началась эвакуация

Копірайт зображення Getty Images Image caption Фото с места пожара около Балаклеи в марте 2017 года

В четверг около города Балаклея Харьковской области в результате возгорания сухой травы на технической территории 65-го арсенала начался пожар, который сейчас пытаются локализовать, сообщили в Генштабе ВСУ.

В Генштабе сообщили ВВС News Украина, что эвакуируют жителей села, расположенного ближе всего к бывшему хранилищу.

"В настоящее время большой опасности нет, ситуация не выходит за пределы контроля", - рассказал руководитель пресс-службы Генштаба Богдан Сеник.

Пожар произошел во время очистки и разминирования остатков снарядов, не разорвавшихся в результате прошлогоднего пожара и взрывов боеприпасов, добавили там.

К тушению привлекли два пожарных танка и одну инженерную машину разграждения.

Личный состав, который проводил разминирование, эвакуировали.

Image caption Год назад боеприпасы падали прямо на улицах город

В городском совете Балаклеи ВВС News Украина сообщили, что в городе время от времени слышны взрывы со стороны хранилищ. Местные власти предупреждали о плановом разминировании.

В Министерстве обороны сообщили ВВС News Украина, что взрывались остатки боеприпасов, которые постепенно обезвреживают.

В марте 2017 года на складе боеприпасов около Балаклеи начали взрываться боеприпасы.

Из самого города Балаклея и сел тогда эвакуировали около 20 тыс. человек.

Одна женщина в результате инцидента погибла, еще одна была ранена.

По оценкам ГСЧС, в результате пожара и взрывов тогда было разрушено 13 частных и хозяйственных построек.

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