Кардашьян, Танкян, Мхитарян: армяне из диаспоры о событиях на родине

Копірайт зображення PA Image caption Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян

Армянская диаспора за рубежом насчитывает несколько миллионов человек, и некоторые знаменитые представители этой диаспоры высказались о событиях последних недель на исторической родине, в результате которых ушел в отставку многолетний лидер страны Серж Саргсян.

Знаменитые армяне, живущие на Западе, либо поддержали массовые протесты - как лидер группы System Of A Down Серж Танкян, - либо призвали избегать насилия, как это сделал Шарль Азнавур.

Мнения известных армян, живущих в России, разделились: одни ругают протестующих, другие - правящую партию.

Серж Танкян - о настоящей демократии

Лидер американской рок-группы System Of A Down Серж Танкян с самого начала активно комментирует протесты и выражает поддержку протестному движению. Прокомментировал он и самые последние события, а именно отказ правящей Республиканской партии голосовать за назначение лидера протестов Никола Пашиняна премьер-министром.

2 мая Танкян и еще четверо известных армянских деятелей искусства выпустили заявление, в котором выразили уверенность, что протестное движение продолжится и приведет к досрочным демократическим выборам.

"Ваша солидарность и целеустремленность осветили путь к по-настоящему демократическим переменам в Армении. Мы призываем провести эти выборы как можно скорее, поскольку это - единственный способ создать правительство, которое станет настоящим представителем народа", - говорится в заявлении.

Азнавур - за диалог

Копірайт зображення Getty Images Image caption Знаменитого французского шансонье Шарля Азнавура в детстве звали Шахнур Азнавурян

Знаменитый французский шансонье Шарль Азнавур, которого в детстве звали Шахнур Азнавурян, активно помогал Армении все постсоветские годы и всячески подчеркивал свою связь с исторической родиной.

Через четыре дня после начала протестов, 21 апреля, Азнавур выступил с заявлением, в котором призвал стороны к диалогу.

"Хоть я и далеко, мое сердце - в Армении. Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Я призываю все стороны сесть за стол переговоров, найти решение и не допустить насилия", - говорилось в заявлении певца, которому в мае исполнится 94 года.

Кардашьян - за все хорошее

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян на следующий день после отставки Сержа Саргсяна, 24 апреля, написала в Twitter: "Это так воодушевляет - видеть, как все армяне, объединившись в мирном протесте, добились перемен".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лидер System Of A Down Серж Танкян - за народный протест

Эту запись Кардашьян сопроводила старой фотографией, на которой она держит за руки старушку. Как отметили армянские читатели твитов Кардашьян, эта женщина известна как раз как сторонница Саргсяна и Республиканской партии, а никак не протестующих.

Больше Кардашьян армянскую политику в Twitter не комментировала, но традиционно напомнила твитами о годовщине геноцида армян в Турции в 1915 году.

Под тему геноцида звезда запостила и рекламу сделанных другой американской армянкой ювелирных изделий с "символом Дня поминовения жертв армянского геноцида - сиреневой незабудкой".

Спортсмены вне политики

Знаменитые спортсмены армянского происхождения в большинстве своем о последних событиях в Армении не высказывались - даже те из них, кто не раз подчеркивал свои армянские корни.

Ничего, судя по результатам поиска, не писали и не говорили ни французский футболист, чемпион мира, армянин по матери Юри Джоркаефф, ни его бывший товарищ по сборной Ален Богосян, ни аргентинский теннисист Давид Налбандян.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Генрих Мхитарян призвал соотечественников хранить мир

Зато Джоркаефф и Налбандян традиционно отметили твитами День геноцида - они это делают каждый год.

То же самое относится и к американской певице Шер (Шерилин Саркисян): о геноциде высказывалась, о текущей политике - нет.

Нападающий лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян 23 апреля, в день отставки Саргсяна, заявил на своей странице в Facebook, что он горд быть армянином и призвал соотечественников решать все разногласия мирным путем.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Певица Шер (Шерилин Саркисян) не прокомментировала протесты в Армении

На следующий день он призвал все страны официально признать резню 1915 года геноцидом.

Мхитаряна, впрочем, нельзя считать представителем диаспоры: он - армянин из Армении, просто играет за рубежом.

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