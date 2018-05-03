Уборщик нашел золото в мусорнике, но вознаграждение может не получить
В Южной Корее уборщик нашел в мусорнике слитки золота, но вряд ли получит за них вознаграждение.
По данным The Korea Times, уборщик нашел семь слитков золота стоимостью 330 тыс. долларов, когда доставал мусор из мусорного бака в международном аэропорту Инчхон 26 апреля.
Слитки, каждый весом 1 кг, были завернуты в газеты. Полиция подозревает, что владелец бросил их в спешке, потому что боялся, что его поймают.
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Доказательств того, что золото связано с преступной деятельностью, пока нет. Сначала считалось, что уборщик, фамилию которого СМИ не называют, мог претендовать на существенное вознаграждение.
Однако в аэропорту заявили, что уборщик не сможет получить вознаграждение, поскольку является "сотрудником аэропорта, и находить потерянные вещи является частью его работы".
А как же закон "Что нашел, то мое"?
В Южной Корее действительно применяется закон "Что нашел, то мое" - о принадлежности потерянной вещи тому, кто ее нашел, если ее владелец остался неизвестным.
Согласно корейскому закону о потерянных вещах, если собственник не обратится за найденной вещью в течение шести месяцев, тот, кто ее нашел, может стать новым владельцем.
Однако это не касается работников компаний, в помещениях которых были найдены потерянные вещи.
По иронии судьбы, если бы уборщик не был работником аэропорта, он мог бы претендовать на 5-20% от общей стоимости золота, то есть максимум на 65 тыс. долларов.
Пока не ясно, кто станет владельцем золота после шестимесячного периода ожидания.