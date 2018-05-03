Уборщик нашел золото в мусорнике, но вознаграждение может не получить

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В Южной Корее уборщик нашел в мусорнике слитки золота, но вряд ли получит за них вознаграждение.

По данным The Korea Times, уборщик нашел семь слитков золота стоимостью 330 тыс. долларов, когда доставал мусор из мусорного бака в международном аэропорту Инчхон 26 апреля.

Слитки, каждый весом 1 кг, были завернуты в газеты. Полиция подозревает, что владелец бросил их в спешке, потому что боялся, что его поймают.

Доказательств того, что золото связано с преступной деятельностью, пока нет. Сначала считалось, что уборщик, фамилию которого СМИ не называют, мог претендовать на существенное вознаграждение.

Однако в аэропорту заявили, что уборщик не сможет получить вознаграждение, поскольку является "сотрудником аэропорта, и находить потерянные вещи является частью его работы".

А как же закон "Что нашел, то мое"?

В Южной Корее действительно применяется закон "Что нашел, то мое" - о принадлежности потерянной вещи тому, кто ее нашел, если ее владелец остался неизвестным.

Согласно корейскому закону о потерянных вещах, если собственник не обратится за найденной вещью в течение шести месяцев, тот, кто ее нашел, может стать новым владельцем.

Однако это не касается работников компаний, в помещениях которых были найдены потерянные вещи.

По иронии судьбы, если бы уборщик не был работником аэропорта, он мог бы претендовать на 5-20% от общей стоимости золота, то есть максимум на 65 тыс. долларов.

Пока не ясно, кто станет владельцем золота после шестимесячного периода ожидания.

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