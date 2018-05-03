Почему в Турции продают древний город?

Копірайт зображення Hurriyet Image caption Пока на руинах древнего города - пастбище

В Турции выставили на продажу древнегреческий город Баргилия, основанный более 2500 лет назад.

Земельный участок, на котором расположены руины города, является частной собственностью и находится около известного курорта Бодрум на побережье Эгейского моря.

Турецкая газета Hurriyet сообщает, что владельцы земельного участка площадью 330 акров продают его за 8,3 млн долларов.

Пока на этом месте - между театром, акрополем, фортификационными сооружениями и некрополем - пасут скот, а давно заброшенный монастырь стал убежищем для животных.

Владелец археологического памятника Хусейн Учпинар заявил, что сам не может защитить древний город и призвал правительство прийти на помощь, чтобы защитить памятник от охотников за сокровищами и разрушения.

Копірайт зображення Hurriyet Image caption Охотники за сокровищами уже украли одну из древнеримских мозаик, но их еще можно найти на развалинах города

Согласно легендам, Баргилию основал древнегреческий герой Беллерофонт. Он назвал город в честь своего друга Баргила, сражавшегося вместе с ним против Химеры и погибшего под копытами Пегаса.

В древнем городе не проводились масштабные археологические раскопки, и он стал целью охотников за сокровищами, которые украли мозаику римской эпохи.

Несмотря на статус археологического памятника первой степени, работа государственных органов по сохранению древнего города не проводилась, поскольку он является частной собственностью. В то же время владельцы намекают, что памятник мог бы стать войти в состав земель, которыми владеет министерство культуры Турции.

Собственно, это уже не первая попытка продать земельный участок. Как сообщала Hurriyet, в 2015 году местный агент по недвижимости продавал этот археологический памятник с видом на море и соседнее озеро. Однако покупателей не нашлось.

Теперь древний город снова продают - на 2 млн долларов дешевле, чем три года назад.

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