Ученым удалось создать синтетические эмбрионы из стволовых клеток

Копірайт зображення NICOLAS RIVRON Image caption Эмбрионы, сформированные вне организма, прикреплялись к стенке матки живой мыши и росли там в течение нескольких дней

Голландским ученым удалось создать в лаборатории "синтетические" эмбрионы не из сперматозоидов и яйцеклеток, а из других клеток животных.

Этот прорыв в изучении стволовых клеток не ставил себе целью найти новые способы клонирования людей или других организмов; его задачей было прояснить, почему многие беременности заканчиваются преждевременно еще на этапе прикрепления эмбриона к стенке матки.

Эмбрионы, сформированные в лабораторных условиях вне организма, прикреплялись к стенке матки живой мыши и росли там в течение нескольких дней.

Изучение этого процесса, по словам экспертов, может помочь в лечении бесплодия у людей.

Выкидыш на ранней стадии

Чаще всего беременность заканчивается выкидышем, когда женщина еще не догадывается о зачатии. Оплодотворенное яйцо не может закрепиться внутри матки.

Ученые не до конца понимают, почему так происходит, но есть версия, что это связано с нарушениями эмбриона, который растет.

Изучение ранних стадий развития эмбриона - занятие непростое, как с точки зрения этики, так и из-за довольно ограниченных технических возможностей.

Использование стволовых клеток (а не спермы и яйцеклеток) для создания эмбрионов может дать много материала для научных исследований.

Структура эмбриона

Копірайт зображення NICOLAS RIVRON Image caption Структура синтетического ембриона

Стволовые клетки - это незрелые клетки, способные превращаться в клетки различного типа, формируя органы и ткани на ранних этапах жизни.

Ученый из Маастрихтского университета Николас Риврон и его научный коллектив создали структуру, которая напоминает эмбрион, смешав два вида стволовых клеток мышей.

Под микроскопом она абсолютно похожа на настоящие ранние эмбрионы (или бластоцисты) с аналогичной сферической оболочкой, состоящей из клеток, из которых затем развивается плацента и плод.

Позже исследователям удалось понаблюдать за тем, как эмбрион прикрепляется к матке, чего до этого не делал никто, хотя ученым уже удавалось создать эмбрионы из стволовых клеток для изучения.

Доктор Риврон рассказал в интервью BBC: "Сейчас мы можем создавать эти эмбрионы в больших количествах и подробно их изучать. Это поможет нам понять, почему некоторым эмбрионам не удается прикрепляться, и позволит создать лекарства, которые помогут решить проблему бесплодия".

Он отметил, что планов повторить эксперимент с человеческими клетками пока нет - для этого необходимо специальное разрешение.

Профессор Робин Ловелл-Бэдж из британского Института Фрэнсиса Крика отмечает, что пока перспектива создания эмбриональной структуры из клеток человека очень отдаленная.

"Это печально, потому что было бы хорошо иметь неограниченный запас эмбрионов на ранней стадии для изучения, чтобы понять, как клетки взаимодействуют между собой для создания нормальных эмбрионов, и изучить механизм прикрепления эмбриона к матке", - объясняет он.

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