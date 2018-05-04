Полански исключили из Киноакадемии США за развращение несовершеннолетней

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 1977 году Романа Полански обвинили в совращении 13-летней модели Саманты Геймер

Режиссера Романа Полански и комика Билла Косби исключили из членов американской Академии кинематографических искусств и наук, которая вручает премию "Оскар".

Решение об исключении Полански, которого обвиняют в сексе с несовершеннолетней 40 лет назад, и Косби, которого обвинили в сексуальных домогательствах, в киноакадемии приняли во время голосования во вторник, а обнародовали в четверг.

84-летний Роман Полански - лауреат "Оскара": в 2003 году он получил премию как лучший режиссер за фильм "Пианист".

В заявлении академии говорится, что правление "проголосовало за исключение актера Билла Косби и режиссера Романа Полански из своих членов в соответствии с правилами поведения в организации".

"Совет продолжает поощрять этические стандарты, которые требуют от членов поддержки общих ценностей Академии, которые заключаются в уважении человеческого достоинства", - отмечается в заявлении.

За всю 91-летнюю историю из киноакадемии исключили только четырех человек.

Решение вызвало бурную реакцию в соцсетях. Многие люди интересуются, почему Академия так долго не могла принять меры по Полански, хотя он давно признался в незаконных половых отношениях с 13-летней девушкой.

Давняя история

В 1977 году Романа Полански обвинили в совращении 13-летней модели Саманты Геймер. По американским законам ему грозило заключение на срок до 50 лет.

В рамках соглашения со следствием Полански признал себя виновным в незаконных половых отношениях с несовершеннолетней - "уставном" изнасиловании.

Фотомодель Саманта Геймер, которую Полански пригласил якобы для съемки для французского издания Vogue в дом Джека Николсона в Лос-Анджелесе, вспоминала, что режиссер дал ей шампанское и наркотик, после чего принудил к сексу. Джека Николсона тогда не было в городе.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Джека Николсона не было дома, когда Роман Полански пригласил в его дом 13-летнюю фотомодель

После признания вины Полански провел в тюрьме 42 дня, а затем скрылся из США, опасаясь, что его соглашение со следствием отменят.

Дело режиссера до сих пор не закрыто. В прошлом году суд в США отказался закрывать его даже после ходатайства жертвы, которая считает многолетнее изгнание достаточным наказанием для режиссера. Однако суды в Польше и швейцарские власти отказали в запросах о его экстрадиции.

Полански имеет гражданство Франции и Польши. Он живет во Франции, а эта страна не выдает своих граждан. Польский суд также отказал США в выдаче Полански, когда режиссер в 2015 году снимал фильм в Кракове.

Швейцария ответила отказом на запрос США об экстрадиции в 2010 году, хотя там Полански должен провести девять месяцев под домашним арестом в ожидании этого решения.

В прошлом году его избрали в жюри кинопремии "Сезар" во Франции, однако ему пришлось отказаться от участия из-за протестов феминисток.

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