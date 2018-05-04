Арсенал возле Балаклеи все еще тлеет
Пожар на шестьдесят пятом арсенале вблизи города Балаклея в Харьковской области прекратился, но несколько очагов возгорания все еще тлеют, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в пятницу утром.
"По состоянию на 7 утра 4 мая ситуация контролируется, наблюдается тление четырех отдельных ячеек", - говорится в сообщении пожарных.
"Интенсивность взрывов снизилась", - добавляют они.
В ГСЧС также говорят, что на месте работают четыре пожарных танка и пожарная авиация.
Жертв и пострадавших нет.
Возгорание травы
Пожар на арсенале, по данным ГСЧС, возник из-за возгорания сухой травы на технической территории военного хранилища.
Поэтому там стали взрываться единичные боеприпасы, которые остались там после прошлогоднего пожара.
Ситуацию осложнил ветер, который разносил пожар.
К вечеру возгорание локализовали, риск возгорания больших хранилищ боеприпасов ликвидировали.
Пожарные утверждают, что окончательно пожар на арсенале будет потушен уже сегодня.
В марте 2017 года на складе боеприпасов вблизи Балаклеи произошел масштабный пожар, который привел ко взрывам многих боеприпасов.
Тогда одна женщина погибла, еще одна получила ранения, а из Балаклеи и окрестных сел эвакуировали около 20 тысяч человек.
По оценкам ГСЧС, в результате пожара и взрывов тогда были разрушены 13 частных и хозяйственных построек.
Арсенал также понес значительные материальные потери.
Причиной того пожара, как считают в Минобороны, стала диверсия.