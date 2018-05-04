Арсенал возле Балаклеи все еще тлеет

Копірайт зображення УНІАН Image caption Тягач КрАЗ транспортирует инженерную машину разграждения (ИМР) к месту пожара на арсенале под Балаклеей

Пожар на шестьдесят пятом арсенале вблизи города Балаклея в Харьковской области прекратился, но несколько очагов возгорания все еще тлеют, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в пятницу утром.

"По состоянию на 7 утра 4 мая ситуация контролируется, наблюдается тление четырех отдельных ячеек", - говорится в сообщении пожарных.

"Интенсивность взрывов снизилась", - добавляют они.

В ГСЧС также говорят, что на месте работают четыре пожарных танка и пожарная авиация.

Жертв и пострадавших нет.

Возгорание травы

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Пожар на арсенале, по данным ГСЧС, возник из-за возгорания сухой травы на технической территории военного хранилища.

Поэтому там стали взрываться единичные боеприпасы, которые остались там после прошлогоднего пожара.

Ситуацию осложнил ветер, который разносил пожар.

К вечеру возгорание локализовали, риск возгорания больших хранилищ боеприпасов ликвидировали.

Пожарные утверждают, что окончательно пожар на арсенале будет потушен уже сегодня.

Копірайт зображення EPA Image caption В 2017 году пожар под Балаклеей имел огромные масштабы

В марте 2017 года на складе боеприпасов вблизи Балаклеи произошел масштабный пожар, который привел ко взрывам многих боеприпасов.

Тогда одна женщина погибла, еще одна получила ранения, а из Балаклеи и окрестных сел эвакуировали около 20 тысяч человек.

По оценкам ГСЧС, в результате пожара и взрывов тогда были разрушены 13 частных и хозяйственных построек.

Арсенал также понес значительные материальные потери.

Причиной того пожара, как считают в Минобороны, стала диверсия.

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