Песчаная буря в Индии унесла жизни 125 человек

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По меньшей мере 125 человек погибли состоянию на утро пятницы из-за мощных песчаных бурь в Индии. В дальнейшем синоптики прогнозируют ухудшение погодной ситуации.

Сверхбыстрый ветер и молнии опустошили много сел, разрушили стены домов и ранили много людей.

Представитель ведомства по делам чрезвычайных ситуаций в штате Уттар-Прадеш сообщил агентству AFP, что это самый мощный шторм за последние 20 лет.

Чиновники заявляют, что число жертв может возрасти в ближайшие дни.

Хуже всего ситуация в районе Агра в штате Уттар-Прадеш, где расположен известный на весь мир мавзолей Тадж-Махал.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Северные штаты Индии накрыли разрушительные песчаные бури.

Бури также затронули три района в соседнем штате Раджастан.

Многие погибшие спали, когда их дома были разрушены молнией или сильным ветром.

Премьер-министр Нарандра Моди написал соболезнования родным погибших в Twitter.

"Обратился к чиновникам, чтобы координировать действия с местными властями и работать над оказанием помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.

Skip Twitter post by @PMOIndia Saddened by the loss of lives due to dust storms in various parts of India. Condolences to the bereaved families. May the injured recover soon.



Have asked officials to coordinate with the respective state governments and work towards assisting those who have been affected: PM — PMO India (@PMOIndia) 3 мая 2018 г.

Власти Уттар-Прадеш объявили, что семьи погибших получат 400 тысяч рупий (6 тыс. долларов США) компенсации.

"Я работаю на должности уже 20 лет, и это худшее, что я видел", - рассказал BBС секретарь управления по преодолению последствий стихийных бедствий в штате Раджастхан Хемант Гера.

"11 апреля у нас был очень интенсивный пылевой шторм, тогда погибли 19 человек. Но теперь погибли очень много людей, которые спали и не могли выйти из дома, когда ветер разрушал стены домов, сделанные из грязи".

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