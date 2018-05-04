Песчаная буря в Индии унесла жизни 125 человек

  • 4 мая 2018
Індія після піщаного шторму Копірайт зображення Reuters

По меньшей мере 125 человек погибли состоянию на утро пятницы из-за мощных песчаных бурь в Индии. В дальнейшем синоптики прогнозируют ухудшение погодной ситуации.

Сверхбыстрый ветер и молнии опустошили много сел, разрушили стены домов и ранили много людей.

Представитель ведомства по делам чрезвычайных ситуаций в штате Уттар-Прадеш сообщил агентству AFP, что это самый мощный шторм за последние 20 лет.

Чиновники заявляют, что число жертв может возрасти в ближайшие дни.

Хуже всего ситуация в районе Агра в штате Уттар-Прадеш, где расположен известный на весь мир мавзолей Тадж-Махал.

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Северные штаты Индии накрыли разрушительные песчаные бури.

Бури также затронули три района в соседнем штате Раджастан.

Многие погибшие спали, когда их дома были разрушены молнией или сильным ветром.

Премьер-министр Нарандра Моди написал соболезнования родным погибших в Twitter.

"Обратился к чиновникам, чтобы координировать действия с местными властями и работать над оказанием помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.

Власти Уттар-Прадеш объявили, что семьи погибших получат 400 тысяч рупий (6 тыс. долларов США) компенсации.

"Я работаю на должности уже 20 лет, и это худшее, что я видел", - рассказал BBС секретарь управления по преодолению последствий стихийных бедствий в штате Раджастхан Хемант Гера.

"11 апреля у нас был очень интенсивный пылевой шторм, тогда погибли 19 человек. Но теперь погибли очень много людей, которые спали и не могли выйти из дома, когда ветер разрушал стены домов, сделанные из грязи".

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