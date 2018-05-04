Песчаная буря в Индии унесла жизни 125 человек
По меньшей мере 125 человек погибли состоянию на утро пятницы из-за мощных песчаных бурь в Индии. В дальнейшем синоптики прогнозируют ухудшение погодной ситуации.
Сверхбыстрый ветер и молнии опустошили много сел, разрушили стены домов и ранили много людей.
Представитель ведомства по делам чрезвычайных ситуаций в штате Уттар-Прадеш сообщил агентству AFP, что это самый мощный шторм за последние 20 лет.
Чиновники заявляют, что число жертв может возрасти в ближайшие дни.
Хуже всего ситуация в районе Агра в штате Уттар-Прадеш, где расположен известный на весь мир мавзолей Тадж-Махал.
Бури также затронули три района в соседнем штате Раджастан.
Многие погибшие спали, когда их дома были разрушены молнией или сильным ветром.
Премьер-министр Нарандра Моди написал соболезнования родным погибших в Twitter.
"Обратился к чиновникам, чтобы координировать действия с местными властями и работать над оказанием помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.
Власти Уттар-Прадеш объявили, что семьи погибших получат 400 тысяч рупий (6 тыс. долларов США) компенсации.
"Я работаю на должности уже 20 лет, и это худшее, что я видел", - рассказал BBС секретарь управления по преодолению последствий стихийных бедствий в штате Раджастхан Хемант Гера.
"11 апреля у нас был очень интенсивный пылевой шторм, тогда погибли 19 человек. Но теперь погибли очень много людей, которые спали и не могли выйти из дома, когда ветер разрушал стены домов, сделанные из грязи".