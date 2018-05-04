На Гавайях началось извержение самого активного вулкана в мире

Копірайт зображення AFP Image caption На большом расстоянии от вулкана виден сильный дым и пепел

Чрезвычайные службы американского штата Гавайи объявили об извержении вулкана Килауэа. Это самый молодой наземный вулкан на гавайских островах и самый активный в мире.

На самом большом из гавайских островов объявлена обязательная эвакуация 1700 местных жителей.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Извержение вулкана Этна: пострадала съемочная группа ВВС

По словам свидетелей, лава начала выливаться на дорогу, создав огненную стену. Вокруг ощущается запах серы и горелых деревьев.

Американский Красный Крест открыл пункты оказания помощи.

Извержение вызвала серия сильных землетрясений в последние дни.

На прошлой неделе лава из вулканического кратера ПУУ Оо уже разливалась и достигла населенных пунктов.

Skip Twitter post by @GovHawaii I am in contact with @MayorHarryKim and Hawai‘i County, and the state is actively supporting the county’s emergency response efforts. I have also activated the Hawai‘i National Guard to support county emergency response teams with evacuations and security. #Kilauea #Volcano — Governor David Ige (@GovHawaii) 4 мая 2018 г.

Как написал в сети Twitter гавайский губернатор, в регионе начала работу национальная гвардия для помощи с эвакуацией и поддержания безопасности.

Вулкан Килауэа на острове Гавайи - самый активный вулкан в мире. Последнее его извержение продолжается с 1983 года.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Килауэа: как извергается самый активный вулкан в мире

На видео - извержение вулкана Килауэа в сентябре 2017 года.

Вулкан очень непредсказуемый и опасный, но посмотреть на него все равно каждый год приезжают тысячи туристов.

У вершины вулкана построен музей, в котором собраны сведения о вулканах Национального парка "Вулканы Гавайев" и их извержениях.

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