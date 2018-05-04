На Гавайях началось извержение самого активного вулкана в мире
Чрезвычайные службы американского штата Гавайи объявили об извержении вулкана Килауэа. Это самый молодой наземный вулкан на гавайских островах и самый активный в мире.
На самом большом из гавайских островов объявлена обязательная эвакуация 1700 местных жителей.
По словам свидетелей, лава начала выливаться на дорогу, создав огненную стену. Вокруг ощущается запах серы и горелых деревьев.
Американский Красный Крест открыл пункты оказания помощи.
Извержение вызвала серия сильных землетрясений в последние дни.
На прошлой неделе лава из вулканического кратера ПУУ Оо уже разливалась и достигла населенных пунктов.
Как написал в сети Twitter гавайский губернатор, в регионе начала работу национальная гвардия для помощи с эвакуацией и поддержания безопасности.
Вулкан Килауэа на острове Гавайи - самый активный вулкан в мире. Последнее его извержение продолжается с 1983 года.
На видео - извержение вулкана Килауэа в сентябре 2017 года.
Вулкан очень непредсказуемый и опасный, но посмотреть на него все равно каждый год приезжают тысячи туристов.
У вершины вулкана построен музей, в котором собраны сведения о вулканах Национального парка "Вулканы Гавайев" и их извержениях.