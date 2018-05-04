Россиян выслали из Украины за георгиевских лент

Копірайт зображення Facebook Олега Слободяна Image caption Георгиевские ленты были привязаны к багажу россиян, прилетевших из Минска

Двух граждан России, которые прилетели в аэропорт "Борисполь" из Минска, отправили обратно в белорусскую столицу из-за георгиевских лент на их багаже. Об этом в пятницу утром написал в Facebook представитель пограничной службы Олег Слободян.

По его словам, мужчина и женщина прибыли из России через Беларусь по частным делам, "имели достаточно средств для пребывания в Украине и обратные билеты".

"Но на багаже ​​туристов были прикреплены георгиевские ленты, которые запрещены в Украине. На просьбу пограничников снять эту символику граждане РФ отреагировали негативно", - добавил представитель погранслужбы.

Из-за отказа снять ленты пограничники "отказали данным лицам в пересечении границы и обратным рейсом они вернулись в Минск".

Олег Слободян подытожил, что "украинцы рады всем гостям" Украины, но они должны "уважать ее граждан и выполнять ее законы".

Запрет

Копірайт зображення Уніан Image caption Георгиевская лента на одном из автомобилей в Киеве, 17 января 2014 г.

С июня 2017 года в Украине вступил в силу запрет на использование георгиевской (гвардейской) ленты.

"Это не символика Второй мировой, эта символика - символ агрессии против Украины 2014-2017 годов. Потому что увешанные этими лентами боевики убивают наших воинов каждый день и ночь", - заявил президент Петр Порошенко, когда подписывал соответствующий закон.

Закон предусматривает, что публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты карается штрафом в 850-2550 грн.

За повторную пропаганду георгиевской ленты предусматривается штраф до 5100 грн или административный арест на срок до 15 суток.

В пояснительной записке к закону в частности было указано, что "публичное использование георгиевской (гвардейской) ленты в пропагандистских целях несет общественную опасность, имеет провокационный характер, а потому должно быть отнесено к правонарушениям".

Георгиевские ленты в Украине считают символом пророссийских сепаратистов.

Запрет, однако, не распространяется на экспозиции музеев, могилы, старые государственные награды и оригиналы боевых знамен.

Копірайт зображення AFP Image caption Георгиевские ленты в Украине считают символом пророссийских сепаратистов.

Иностранцев уже штрафовали за георгиевские ленты в Украине.

Так в феврале 2017 года пограничники в Черновицкой области не пустили в Украину гражданина Молдовы с георгиевскими лентами.

Они уточнили, что у мужчины было 25 лент. В итоге ему запретили въезд в Украину на три года.

А в январе этого года Яремчанский городской суд присудил гражданину Беларуси уплатить штраф в 2,55 тыс грн за использование флага с георгиевской лентой на лобовом стекле авто.

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