ЮНИСЕФ: 200 тысяч школьников на Донбассе - под перекрестным огнем

Копірайт зображення UNICEF Image caption Дети учатся в школах, где в стенах видны отверстия от пуль, окна заложены мешками с песком а в подвалах оборудованы бомбоубежища, говорят в ЮНИСЕФ

200 тысяч школьников вынуждены учиться в милитаризованной среде на фоне боевых действий на Востоке Украины. Об этом говорится в заявлении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

По информации организации, за четыре года конфликта в Украине уничтожены и повреждены сотни школ.

В частности, в течение последних 16 месяцев были повреждены или разрушены как минимум 45 школ.

"Дети учатся в школах, в стенах которых видны отверстия от пуль, а окна заложены мешками с песком. В подвалах оборудованы бомбоубежища, а во дворах остаются осколки снарядов. Система образования на востоке Украины находится под перекрестным огнем уже более четырех лет", - рассказала руководитель представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис.

Копірайт зображення UNICEF Image caption Школу №2 в Красногоровке закрыли в мае прошлого года после прямого попадания снаряда и многочисленных разрушений

Наибольшую угрозу для детей с обеих сторон линии разграничения составляют расположенные рядом военные объекты, например, склады боеприпасов и контрольно-пропускные пункты, говорится в сообщении ЮНИСЕФ.

"Дети боятся обстрелов и учителя пытаются успокаивать их, но это очень трудно. Детям трудно справиться с этим, потому что они нервничают и испытывают стресс", - рассказала директор школы №2 в городе Красногоровка Елена Михацкая.

В ЮНИСЕФ говорят, что зафиксировали как минимум восемь случаев, когда военные объекты размещались в 500 метрах от детсадов и школ, а в двух местах они были расположены лишь в нескольких метрах от учебных заведений.

С начала учебного года ЮНИСЕФ зафиксировал шесть случаев, когда бывшие здания школ были заняты военными.

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