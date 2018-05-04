В Днепре фура снесла десяток авто, 1 человек погиб

Копірайт зображення Поліція Дніпра Image caption Грузовик протаранил более десяти автомобилей

Грузовик с металлическими трубами потерял контроль на дороге в Днепре и вылетел на стоянку рядом с супермаркетом.

Вследствие многочисленных столкновений погиб один человек, еще трое, в том числе 62-летний водитель фуры, травмированы и попали в больницу.

По данным полиции, у грузового автомобиля "DAF" отказали тормоза.

Тело погибшего (из белого микроавтобуса на видео) спасатели доставали спецсредствами, ведь его машина очень сильно повреждена.

Также в результате столкновения пострадали более 10 автомобилей.

Копірайт зображення Поліція Дніпра Image caption Фура перевозила металлические трубы. По предварительным данным, у нее отказали тормоза

В соцсети попало видео момента аварии.

На нем видно, как фура на повороте на большой скорости слетает с дороги и сносит несколько машин.

Копірайт зображення Поліція Дніпра

Инцидент произошел около 10 часов утра.

Полиция расследует инцидент по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

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