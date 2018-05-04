В Китае разыскивают мужчину, который похитил дельфина

Копірайт зображення MIAOPAI/BTIME

В Китае мужчина похитил с пляжа умирающего дельфина. Сейчас он находится в розыске. Об этом пишет новостной ресурс Btime.

Инцидент удалось заснять очевидцу. На видеоролике видно, как мужчина несет на плече крупного дельфина, который выбросился на берег.

По информации издания, млекопитающее было еще живо, когда его обнаружили на берегу. Неизвестный погрузил дельфина в автомобиль и скрылся.

"После установления личности его ждет наказание. В Китае дельфины находятся под охраной государства. Неважно, мертв дельфин или нет, - в любом случае следовало обратиться за помощью к властям", - отметил представитель организации по охране морской фауны.

Копірайт зображення AFP/Getty Images

"После установления личности его ждет наказание. В Китае дельфины охраняются законом. Неважно, мертв дельфин или нет, - в любом случае следовало обратиться за помощью к властям", - отметил представитель организации по охране морской фауны.

Информация об инциденте, который произошел 1 мая, получила большую огласку, когда ее опубликовал китайский видеосервис Miaopai. Новость набрала более шести миллионов просмотров.

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