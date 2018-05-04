Националисты привели в СБУ бразильца, который воевал на Донбассе

Копірайт зображення УНІАН Image caption Националисты ведут Рафаэля Лусварги к зданию СБУ в Киеве

В Киеве националисты задержали гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, которого в Украине судят за участие в конфликте на Донбассе на стороне сепаратистов, и привели его в здание СБУ.

Представители организаций "Национальный корпус", С14 и "Традиции и порядок" говорят, что украинские спецслужбы действуют неэффективно, поскольку мужчина, признавшийся, что воевал на Донбассе на стороне "ЛНР/ДНР", до сих пор находится на свободе.

Именно поэтому, по их словам, они решили вмешаться в ситуацию и передать Лусварги СБУ.

Мужчину вели к главному зданию спецслужбы, заломив руки за спину, а также добрашивая о целях приезда в Украину и его пребывании на Донбассе.

Все это националисты транслировали в Facebook.

Он сообщил, что живет в киевском монастыре и никуда не едет, потому что ждет суда.

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"Расскажи, какие твои грехи и чего ты больше не будешь делать?" - спрашивает его представитель "Национального корпуса".

"Воевать - это плохо", - отвечает Рафаэль Лусварги.

"Что тебя мотивировало приехать в Украину?" - раздается следующий вопрос.

"Я приехал помочь, но на самом деле не помог, а сделал хуже", - говорит иностранец.

"Попроси прощения у украинского народа за свои действия", - настаивает представитель националистической организации.

"Простите меня за мои плохие действия против вашего народа", - ответил Лусварги.

На вопрос, убивал ли он украинцев, ответил, что нет. А видео, появившееся в интернете, на котором видно, как он стреляет из миномета, называет пропагандистским и снятым "по инструкции".

Когда националистические организации прибыли к центральному зданию СБУ, к ним практически сразу вышел представитель спецслужбы.

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"Как этот человек оказалась на свободе?" - адресовали они свой вопрос сотруднику СБУ.

В ответ представитель СБУ напомнил о том, что дело рассматривает суд, и именно суд принимает решение об избрании меры пресечения. Однако спецслужба готова дополнительно допросить Рафаэля Лусварги на предмет всех обстоятельств.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила BBC News Украина, что сейчас мужчина находится в СБУ, где с ним проводят следственные действия.

Рафаэля Лусварги задержали в январе 2017 года, его дело рассматривал Печерский суд Киева. В результате суд вынес приговор: 13 лет заключения по двум статьям - создание террористической организации и создание незаконных вооруженных формирований.

Во время судебного процесса он признал свою вину.

Однако впоследствии другой суд отменил этот приговор и назначил новое рассмотрение дела. Бразилец сначала находился под стражей, затем ему изменили меру пресечения, и он оказался на свободе.

В СМИ появилась информация, что это связано с обменом пленными. Якобы его включили в соответствующие списки, однако обмен Лусварги так и не состоялся.

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