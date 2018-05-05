Цветочная лихорадка - в Киеве зацвела сирень

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В Национальном ботаническом саду имени Гришко НАН Украины зацвела сирень. Период цветения обычно начинается в начале мая и продолжается до середины июня.

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Сегодня коллекция сирени Национального ботанического сада составляет 21 вид из 28 существующих в природе. Общее количество кустов сирингария (питомник для выращивания сирени) - около 1500 ед.

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Сад сирени - одна из визитных карточек ботанического сада имени Николая Гришко Национальной Академии наук Украины. Его площадь составляет 2,45 га.

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С самого места парка открывается великолепный вид на сад сирени, Днепр и Выдубицкий монастырь.

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Двери Ботанического сада открыты для посетителей с 8:30 до 21:00. Стоимость входного билета составляет 50 гривен для взрослых и 20 гривен для школьников. Участники АТО, пенсионеры и дети до 7 лет могут пройти бесплатно.

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